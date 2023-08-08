"Стараюсь не смотреть ему в глаза, чтобы не мешать": Нина Меньшикова разрешала мужу-режиссеру влюбляться в других актрис

В фильме «Девчата» (1961) Нина Меньшикова сыграла маму Веру - соседку главной героини по комнате. Фото: Кадр из фильма

Нина Меньшикова прославилась, сыграв маму Веру в комедии «Девчата» и учительницу Светлану Михайловну в картине «Доживем до понедельника». Всего снялась в шести десятках фильмов. Их могло быть и больше, но талантливая актриса считала главной для себя роль жены классика советского кино Станислава Ростоцкого. И ради мужа отказывалась от многих предложений.

«Серая мышка» против Чапая

Нина родилась в Москве. С детства мечтала стать артисткой. Занималась в музыкальной школе, драмкружке. В 1947-м с первого захода стала студенткой ВГИКа. Попала на курс Бориса Бабочкина, сыгравшего Чапаева в знаменитом фильме. Он почему-то невзлюбил Меньшикову. Считал ее бесталанной, серой мышкой, ставил тройки. Видимо, надеялся, что девушка сама уйдет из ВГИКа.

Но скромная Нина вдруг проявила характер. Промаявшись два года у Бабочкина, добилась перевода на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Стала отличницей, сталинской стипендиаткой. При выпуске Герасимов дал ей характеристику: «Хорошо образована и любознательна, одарена чувством юмора и острой наблюдательностью. Все роли, исполненные ею в течение курса, всегда получали отличную оценку».

Меньшикова сразу получила большую роль в фильме Владимира Басова «Первые радости». Потом снялась у Григория Чухрая в легендарной «Балладе о солдате». Ее ждало большое кинобудущее. Но...

Тайна красавца

Во ВГИКе Меньшикова безнадежно влюбилась в студента Станислава Ростоцкого. Фронтовик, красавец, душа любой компании, любимец самого Сергея Эйзенштейна, снявшего «Броненосец «Потемкин»! Классик мирового кино еще до войны выдал юному Стасу «путевку в режиссуру». Учил, как снимать фильмы.

Стаса всегда окружали яркие поклонницы. Сам же Ростоцкий заявлял друзьям, что никогда не женится на артистке. Они, дескать, непостоянные. У него был печальный опыт - короткий брак с одной из самых обаятельных актрис СССР 40-х годов Мариной Ковалевой, получившей Сталинскую премию за главную женскую роль в фильме «Падение Берлина». Пока Стас воевал, Марина сходила замуж, родила, развелась... Вернувшись с фронта, Ростоцкий женился на Ковалевой. Но пара быстро рассталась. Вроде бы она сделала аборт, а он очень хотел ребенка.

Так что у Меньшиковой не было почти никаких шансов. Во-первых, актриса, во-вторых, далеко не красавица.

Роль учительницы в картине «Доживем до понедельника» принесла актрисе звание лауреата Государственной премии СССР. Фото: Кадр из фильма

Уже после ВГИКа Ростоцкий с приятелем, будущим писателем Владимиром Красильщиковым, решили сбежать на лето в глухую деревню - спокойно писать сценарии. Чтобы не отвлекаться на готовку еды, Стас пригласил в качестве поварихи... Нину. Почему выбрал именно ее, история умалчивает. Влюбленная девушка согласилась. В деревне гордый красавец смущенно открыл ей свою самую сокровенную тайну. В 1944-м в болотах попал под фашистский танк. В госпиталь с раздавленной ногой его привезли лишь на третьи сутки. Началась гангрена. Ногу ниже колена пришлось отрезать. Теперь он инвалид, ходит на протезе.

«Ну что, согласна с таким жить?» - с надеждой спросил Станислав. «Всю жизнь!» - тут же ответила Нина.

В 1956-м Станислав и Нина поженились. Ему было 34, ей - 28. У Меньшиковой была своя тайна. В войну в эвакуации переболела туберкулезом. На всю жизнь - слабые легкие. Врачи категорически запретили рожать. Нина их не послушалась, зная, как хочет муж ребенка. Родился Андрей Ростоцкий. Будущий актер, режиссер, сценарист, каскадер.

Изменил амплуа

Протезы были неудобными, их приходилось менять почти ежегодно. Меньшикова надолго уезжала с Ростоцким на его съемки, делала ему обезболивающие уколы, готовила мази, вязала теплые накладки, помогала пристегивать протез. Фактически была медсестрой. Отказываясь подчас от интересных киноролей.

Ростоцкий был нетипичный советский кинорежиссер. Другие вовсю снимали в своих картинах жен и часто - в главных ролях. Станислав Иосифович - никогда! Не хотел разговоров про «семейственность».

Лишь однажды Нина, прочитав сценарий «Доживем до понедельника», уговорила супруга дать ей отрицательную роль учительницы русского языка. Своего антипода. Предложила для героини безликий костюм, нелепую прическу. Вот запись в дневнике Ростоцкого: «Целый день только и разговоров о том, кого утверждать. Пришел на студию. Посмотрел все пробы. Нинка сыграла потрясающе. Ревел, как белуга. Но самое главное, что рядом с ней заиграл и Тихонов, валявший прежде дурака».

«Он мне этой ролью изменил амплуа! - вспоминала Меньшикова. - В основном я играла плачущих, страдающих, слабых. За мной закрепилось амплуа «хорошая и несчастная». После «Девчат» стали звать меня «мама Вера», но и эта роль из той же категории! А тут сильный характер, своя правда, свой взгляд на жизнь».

Больше муж ее не снимал.

«Сбрить бороду»

Эх, если бы все семейные проблемы Меньшиковой заключались в том, что муж из принципа не хотел снимать ее в своих картинах!

«Ростоцкий был заводной, обаятельный, к тому же гениальный рассказчик, - вспоминала Лариса Лужина. - Бабы в Ростоцкого влюблялись просто на раз. И он сам обязательно влюблялся в актрис, которых снимал. У него были романы со всеми, разве что за исключением Светланы Дружининой. Но там Мукасей постоянно маячил рядом».

Первокурснице ВГИКа Дружининой Ростоцкий дал главную роль в картине «Дело было в Пенькове». Она стала звездой. Анатолий Мукасей - ее муж, известный кинооператор. Они поженились еще студентами.

Первокурсницу ВГИКа Лужину Ростоцкий тоже взял на главную роль в фильме «На семи ветрах». Но Лариса поначалу не ответила на ухаживания режиссера.

После выхода фильма Лужина в 22 года стала звездой. Роман с Ростоцким вспыхнул позже, когда они вдвоем ездили представлять картину на зарубежных кинофестивалях.

«Что касается Нины Евгеньевны Меньшиковой - она была мудрой женщиной и не считала мужнины увлечения поводом для разрыва, - говорила Лужина. - Да и из семьи он уходить не собирался, потому что на стороне были влюбленности, интрижки, а с женой его связывало глубокое чувство».

Впрочем, однажды 44-летний режиссер всерьез увлекся студенткой Щукинского училища Сильвией Беровой. Он выбрал ее на роль красавицы Бэлы в фильме «Герой нашего времени». Запахло разводом. Домой в Москву Станислав Иосифович вернулся с большой бородой. Съемки-то были долгими. «Знаешь, я должен тебе кое-что сказать», - начал он тяжелый разговор с женой. «Что ты должен сбрить бороду!» - с лету ответила Меньшикова. Хотя прекрасно знала, о чем хотел сказать муж. Они рассмеялись, в семью вернулся лад.

Умер у нее на руках

В 1979 году на студии Ростоцкому поручили доснять «Эскадрон гусар летучих». Прежний режиссер просто завалил картину. Закавыка была в том, что в главной роли снимался его сын Андрей Ростоцкий. А Станислав Иосифович - противник семейственности. Фильм он улучшил. Но в титрах вместо своей фамилии поставил псевдоним «С. Степанов».

Сын артистки Андрей Ростоцкий погиб в 45 лет. Фото: Igor Primak/globallookpress.com

На тех съемках Ростоцкий-старший упал с лошади, ушиб почку. Позже врачи обнаружили рак. Больному страшный диагноз не сообщили. Дескать, безобидная папиллома либо киста. Но почку лучше удалить. Фронтовик отказывался, рвался в командировку на Дальний Восток. Меньшикова знала правду и убедила мужа сделать операцию. Передала разговор с хирургом. Мол, с одной почкой он и коньяк сможет пить, и за девушками ухаживать.

Операция прошла успешно. Рак не успел дать метастазы. Ростоцкий прожил еще более 20 лет.

Он тяжело пережил развал СССР. Забросил кино. Купил домик на берегу Финского залива. Ловил рыбу, жена занималась грядками.

«Стасик вдруг и меня пригласил на дачу, - рассказывала Лариса Лужина. - Провести время с ним и его семьей - женой, сыном, невесткой и внучкой. Приехав, я была поражена. Вокруг - внушительные дачи. А у него очень скромный сруб, малюсенький кабинет. Только и роскошь - потрясающий вид из окна. Земли не видно, только сосны и море...»

10 августа 2001 года с дачи Ростоцкий поехал с женой на машине в соседний Выборг. На кинофестиваль «Окно в Европу», который сам же и создал. Внезапно почувствовал резкую боль в груди. Остановил авто. Меньшикова вызвала по телефону скорую. Но было поздно. Он умер на руках любимой жены от инфаркта. В 79 лет.

Не прошло и года, как новая беда ударила по Меньшиковой. Под Сочи погиб единственный сын, заслуженный артист РСФСР Андрей Ростоцкий. Сорвался со скалы, выбирая место для съемок фильма «Моя граница». Нину Евгеньевну от этих бед разбил инсульт. Сильная женщина не сдавалась. Училась писать левой рукой, с помощью логопеда восстанавливала речь. Но в 2007-м грянул второй инсульт. Она скончалась в 79 лет, как и муж. Все трое покоятся на Ваганьковском кладбище.

Станислав Ростоцкий (справа) на съемках ленты «...А зори здесь тихие». Фото: СОЦСЕТИ

ЗА КАДРОМ

Ждали, что педагоги возмутятся

Фильмы Ростоцкого всегда тяжело проходили советскую цензуру. И, конечно же, всякий раз за муже переживала и Нина Меньшикова.

«Доживем до понедельника» - лучший фильм СССР 1968 года по итогам опроса журнала «Советский экран». Главный приз Международного кинофестиваля в Москве, Государственная премия СССР.

Но картина вышла на экраны чудом, признавался режиссер: «Какие идеи мы вкладывали в фильм? Нельзя воспитывать молодое поколение с помощью лжи - вы тогда не получите полноценных граждан. Нельзя стандартизировать общество, словно люди - это построенные по типовому проекту дома: недаром фильм начинается с показа домов-коробок. Выводя в картине образ Светланы Михайловны, сделав эту женщину несчастной, мы показали и трагедию учительства. Школа - осколок общества, в ней отражаются многие его пороки. Мы отправили сценарий в министерство. Обязательно надо было получить разрешение на производство. Я снял картину за 3,5 месяца - в рекордно короткий срок, никому ничего не показывая. И это спасло ее. Потому что запрет снимать пришел, когда мы уже отправили копии фильма в министерство.

Фильм положили на полку. Министр кинематографии Романов объявил: картину покажут на Всесоюзном съезде учителей. Полагал, что педагоги возмутятся. Я понял: это конец. Но просмотр, на счастье, перенесли в Дом кино. Перед показом я вывел на сцену Тихонова, Меньшикову, занятых в фильме ребят. Когда зажегся свет, публика встала и стала скандировать: «Мо-лод-цы!»

30 секунд в бане

«...А зори здесь тихие» - лучший фильм СССР 1972 года. Памятный приз на МКФ в Венеции. Государственная премия СССР. Номинация на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Фильм четыре месяца лежал на полке из-за 30-секундной сцены в бане! «Неужели вы думаете, что мы когда-нибудь пустим мужчин в женскую баню? - возмущался министр. - Вырежьте - и все!» Ростоцкий жаловался в ЦК, бесполезно. А потом картину на даче посмотрел Брежнев. Прослезился, просил передать авторам спасибо. Даже на съезде упомянул этих девушек. Фильм тут же вышел на большой экран. Только в первый год его посмотрели в кинотеатрах 135 млн зрителей.

Не просто про собаку!

«Белый Бим Черное ухо» - лучший фильм СССР 1978 года. Гран-при фестиваля в Карловых Варах, Ленинская премия, номинация на «Оскар». Три года Ростоцкому не позволяли снимать «Белого Бима...». Все выискивали антисоветские аллюзии. Ну не может фильм быть просто про собаку!

Клевета на деревню

«Дело было в Пенькове» - один из лидеров советского кинопроката 1958 года - вообще заклеймили как клевету на советскую деревню. Обвинили режиссера в аморальности. Как он мог показать любовный треугольник, в СССР такого быть не должно. Верх абсурда - критика песни «Огней так много золотых на улицах Саратова»: «Не может советская девушка любить женатого!»

КСТАТИ

Результат магии

Меньшикова была мудрой женщиной: «Стасик влюблялся в своих актрис. Я не хочу ему мешать. Пусть он будет влюблен, как Пигмалион. Поэтому всякий раз, когда он снимает, я ухожу из павильона или стараюсь не смотреть ему в глаза, чтобы не мешать ему. Потому что он частицы своей души, этой влюбленности магическим способом передает. Пленка магически запечатлевает все оттенки человеческих чувств и взаимоотношений...»

Результат этой магии - четыре главных фильма Ростоцкого. Их названия высечены на надгробии мэтра на Ваганьковском кладбище:

«Дело было в Пенькове»

«...А зори здесь тихие»

«Белый Бим Черное ухо»

«Доживем до понедельника».