Разгадай рисунок-детектив: Тень грабителя

Тень грабителя Фото: Сергей СОКОЛОВ

Охранник секретного предприятия вызвал полицию в связи с кражей денег из сейфа. На вызов прибыл капитан Правдолюбов. Охранник рассказал, что сидел за столом спиной к двери и читал книгу, когда внезапно увидел на стене тень преступника с пистолетом в руках. Преступник, угрожая пистолетом, заставил охранника сидеть, не поворачиваясь, открыл сейф, забрал деньги и скрылся. После этого охранник сразу же вызвал полицию. Правдолюбов в ответ воскликнул: «Чепуха! Вы сами украли деньги». Как капитан понял, что охранник лжет?

Ответ

Лампа висит над столом, и охранник не смог бы увидеть тень на стене перед собой. Тень грабителя упала бы на стену, к которой охранник сидел спиной.