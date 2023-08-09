Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Конкурсы и тесты8 августа 2023 22:00

Разгадай рисунок-детектив: Тень грабителя

Наш художник зашифровал детективную загадку в картине. Проверь - найдешь ли ты преступника
Источник:kp.ru
Тень грабителя

Тень грабителя

Фото: Сергей СОКОЛОВ

Охранник секретного предприятия вызвал полицию в связи с кражей денег из сейфа. На вызов прибыл капитан Правдолюбов. Охранник рассказал, что сидел за столом спиной к двери и читал книгу, когда внезапно увидел на стене тень преступника с пистолетом в руках. Преступник, угрожая пистолетом, заставил охранника сидеть, не поворачиваясь, открыл сейф, забрал деньги и скрылся. После этого охранник сразу же вызвал полицию. Правдолюбов в ответ воскликнул: «Чепуха! Вы сами украли деньги». Как капитан понял, что охранник лжет?

Ответ

Лампа висит над столом, и охранник не смог бы увидеть тень на стене перед собой. Тень грабителя упала бы на стену, к которой охранник сидел спиной.

Игры и тестыИгрыРисунок-детектив от "Комсомольской правды"