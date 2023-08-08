«Десять кило ушло, надо ещё десятку скинуть»: «Иванушка» Кирилл Андреев рассказал, ради чего сел на строгую диету

Похудеть Кириллу пришлось не только ради здоровья, но и для съемок фильма

Более 10 кило скинул за последние полгода 52 -летний «Иванушка» Кирилл Андреев.

- Отказался от хлеба. Спасибо моей жене Лоле и диетологу. Мы сдали кровь и по результатам анализов доктора рассказали, что мне нельзя есть молочку. Ещё подключил плавание и баню. Скинул «десятку», ещё надо десять кило убрать, - рассказал KP.RU Кирилл Андреев на премьере семейного фильма «Баба Яга спасает мир».

Артист и правда выглядит намного моложе своих лет. Как выяснилось, похудеть Кириллу пришлось не только ради здоровья, но и для съемок фильма «Тур с Иванушками». 24 августа в Сочи на концерте группы во Дворце зимнего спорта «Айсберг» пройдут первые съемки. Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Туриченко сыграют сами себя. И не только на сцене – как нам удалось узнать, у ребят будет и несколько игровых сцен. Одна из которых как раз пройдет 24-го числа в Сочи.

- Это будет художественный фильм в жанре «роуд муви» даже не о группе, а о наших поклонниках, которые уже в зрелом возрасте решили отправиться за нами в тур - говорит KP.RU «Иванушка». - Скоро начнутся съемки. Думаю, фильм должен получиться. Сценарий классный, - поделился артист.

Судя по тому, что картина будет сниматься в самый разгар летних отпусков на Черноморском побережье, у поклонников «Иванушек» и обычных отдыхающих еще есть шанс стать частью большой музыкальной истории, попав в фильм «Тур с Иванушками» под легендарные хиты.