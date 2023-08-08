Певца Иракли затравили грузинские оппозиционеры за симпатию к России

Певец Иракли. Фото: пресс-служба артиста.

Три года назад певец Иракли (полное имя Ираклий Пирцхалава – Ред.) переехал на свою историческую родину. Экс-участник «Фабрики звезд» перевез в Грузию свою семью, открыл в Батуми ресторан «MamaAsia» и агентство недвижимости «People Estate».

В конце июля Иракли организовал первую в Грузии международную выставку недвижимости «ЭКСПО». Но мероприятие так и не состоялось: оппозиционеры сорвали его под предлогом того, что артист держит плотную связь с Россией. В вину Иракли также вменялось то, что его агентство недвижимости занимается продажей квартир русским, а в его ресторане играет русская музыка.

Один из оппозиционеров, политик Роман Гоциридзе, опубликовал в соцсетях резкий пост, пропитанный ненавистью к россиянам.

«Батуми становится российским городом. Жители России уже начали покупать квартиры в деревнях Аджара и Гурия. "Купить квартиру в Грузии" - это их политика. Интересы страны продаются за деньги», - заявил Гоциридзе.

Грузинские оппозиционеры разожгли такой скандал, что Иракли и организаторы выставки решили перенести мероприятие. В эксклюзивном интервью kp.ru артист подчеркнул, что горстка политиканов пытается разорвать многовековые отношения, которые связывают Россию и Грузию. По словам артиста, большинство жителей страны дружественно настроены к россиянам, как и к представителям других стран и национальностей.

- Помните, недавно прилетел первый прямой рейс в Тбилиси, тогда 20-30 радикалов и оппозиционеров пришли к аэропорту с протестами. Представляете себе эту конверсию? Всего 30 человек заставили думать многомиллионное население о том, что в Грузии не рады русским. Это абсолютно не так. Всегда в Грузии есть мнение, что гость - это от Бога. Наши народы очень многое связывает и это никогда не изменить даже теми искусственными методами, которые применяет оппозиция, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране, - рассказал Иракли kp.ru.

Артист уверен, что своими действиями оппозиция вредит прежде всего Грузии и развитию бизнеса в этой стране. Ради своих политических амбиций политиканы готовы вести «охоту на ведьм» и отменять все русское.

- Действительно обидно за то, что мы с друзьями несколько месяцев готовили самую крупномасштабную выставку недвижимости, которая совпала с датами прихода «Русского лайнера» (корабль «Русский лайнер» с российскими артистами и представителями СМИ подошел к берегам Батуми, но оппозиция встретила его митингом – Ред.). Оппозиционная пресса писала о том, что вообще это я привез этот лайнер и специально сделал выставку под него. Мне, конечно, очень смешно, но вообще должно было быть грустно. Моя миссия заключается в том, чтобы Грузия процветала. Оппозиционеры раскачали эту историю так, что сами навредили жителям Батуми и государству.

Еще одна претензия, которую оппозиционеры предъявили Иракли, касается его ресторана. Мол, в заведении по вечерам звучит русская музыка.

- Мой ресторан посещают люди разных национальностей, и там выступают артисты со всего мира, и музыка звучит на разных языках, - говорит артист. - Все собираются вместе, поют, играют, танцуют, веселятся. У нас атмосфера интернациональной любви. Конечно, тем немногим, кто хочет сепарировать нации и столкнуть их, это невыгодно. На меня была атака людей в соцсетях, кто ругал меня последними словами. Повторюсь, что это малочисленная радикально настроенная группа людей, которых я и грузинами не считаю. Как они могут быть грузинами, если они отошли от Бога и ругали самого невероятного человека нашей страны - святейшего и блаженнейшего католикоса-патриарха Илию II. К сожалению, в Грузии есть телеканалы, которые распространяют клевету и это остаётся безнаказанным. Но я намерен сделать так, чтобы справедливость восторжествовала.