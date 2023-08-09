У Лады Дэнс разрывы на лице: певице стало хуже из-за осложнений

Грустные новости о Ладе Дэнс невероятно огорчают ее поклонников Фото: Виктория МАРЧЕНКО

Грустные новости о Ладе Дэнс невероятно огорчают ее поклонников. Фанаты третьи сутки следят за новостями о состоянии певцы, которую увезли на вертолете МЧС после страшной аварии. Теперь появилась информация о том, что звезде стало хуже. После новой операции на лице она с трудом дышит и говорит.

Лада Дэнс находится в частной клинике. Некоторое время назад стало известно об ухудшении ее состояния. Звезде 90-х сделали операцию на лице. Артистка получила порезы и разрывы в результате ДТП.

После хирургического вмешательства у знаменитости начались осложнения. Она с трудом дышит и почти не говорит – строгий запрет врачей. Даже родным ограничили доступ к Ладе. Специалисты настаивают, что звезде необходим полный покой.

Пока что никаких прогнозов врачи не дают. Меж тем директор Дэнс сообщил об ухудшении ее состояния. "К сожалению, врачи запретили сегодня общаться с Ладой. Связано с ухудшением самочувствия. Ночью сделали вторую операция на лице, чтобы скрыть разрывы и имеющиеся порезы. Сейчас есть реальная проблема с ее здоровьем", - цитирует его Woman.ru.

Напомним, исполнительница хита "Девочка-ночь" и "Регги в ночи" попала в аварию 5 августа. ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в районе 52-го километра. Машина, которая двигалась из Подольска, влетела в иномарку с артисткой. Она получила травму головы и позвоночника. На вертолете МЧС звезду экстренно доставили в клинику.