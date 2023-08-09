Татьяна Колтунюк. Фото: Личный архив

Акула атаковала 65-летнюю эмигрантку из Украины Татьяну Колтунюк на популярном пляже «Рокавей Бич» в Нью-Йорке, сообщает издание The NY Post. Женщина находилась всего в трех метрах от берега, когда акула внезапно вцепилась в ее левую ногу чуть выше колена. Хищная рыба смогла откусить кусок плоти весом примерно 9 килограммов, когда подбежавшие спасатели вытащили Татьяну на берег.

Как сообщил газетчикам, главный спасатель пляжа Хосе Диас пострадавшая едва не погибла от потери крови, однако ей во время успели наложить жгут на рану и тем самым остановили кровотечение.

Колтунюк была завсегдатаем этого пляжа, многие спасатели хорошо ее знали. Они рассказали, что женщина посещала пляж пять раз в неделю. После инцидента ее экстренно доставили в госпиталь, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Это нападение стало первым за 70 лет на нью-йоркском пляже. «Это очень странно. Иногда мы видели акул со спасателями, но они никогда не нападали на людей», - рассказал Хосе Диас. На данный момент пляж «Рокавей бич» закрыт для купания. Нападавшую акулу не поймали. Судя по следам зубов это была либо тупорылая акула либо акула-молот.

Ранее в июне акула на пляже в Хургаде убила россиянина Владимира Попова. Это трагическая новость вызвала волну ликования на Украине. В частности, на сайте киевской мэрии появилась петиция с предложением установить памятник этой акуле. По иронии судьбы следующей пострадавшей от акулы стала Татьяна Колтунюк, которая с начала СВО активно поддерживала режим Зеленского и расхаживала по Нью-Йорку с украинским флагом,ч ем у есть свидетельство в ее соцсетях.