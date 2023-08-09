Одна ситуация - разные реакции: После убийства акулой русского туриста едва не погибла украинка

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Можно сто раз, да нет, даже тысячу или еще больше говорить, писать о фактах нечеловеческой жестокости, о презрении к морали, нравственности и нормам поведения украинцев, и … ничего не добиться. Нацистский актив этого народа, разбросанного сейчас по разным странам все равно будет упорно упоротым в том, что это они цвети мирового человечества, супернация, а "клятые москали хуже даже, чем обезьяны".

Несколько недель назад в Египте акула убила русского туриста. Какой же праздник устроили свидомые украинцы из этого события! Песни, отплясывание гопака, гигантский вал несмешных якобы хохмочек, наречение хищной рыбы "Акулой возмездия", предложение установить ей памятник в центре Киева, на что только не пускалась изощренная больная фантазия психически больных людей. Нет, были и там нормальные, которые, видя всю эту вакханалию, крутили пальцем у виска, но на нынешней Украине проявлять себя нормальным опасно – можно мигом улететь "на подвал" СБУ по обвинению в сепаратизме и "работе на Москву". А в Сети устроили настоящее беснование.

А буквально вчера на пляже в Рокавей-бич в Квинсе (Нью-Йорк, США) впервые за 70 лет акула напала на человека. И не просто на человека, а на 65-летнюю купальщицу Тетяну Колтунюк. Кстати, женщина - ярая патриотка, обожающая позировать с украинским флагом и всюду с ним лезущая. Как сообщается, она потеряла около "20 фунтов плоти" (порядка 9 кг), сейчас госпитализирована в критическом состоянии.

Ни сам случай не тайна, ни национальность потерпевшей. И я вот пролистал почти все патриотические и даже ура-патриотические. Временами бросающиеся в крайности российские телеграм-каналы. Сами понимаете, в поисках, ну а вдруг хоть кто-то будет злорадствовать, напомнит украинцам про бумеранг, который принял образ акулы, или еще хоть что-то, напоминавшее бы, пусть "на самых минималках" то, что творили упоротые украинские нацики после убийства акулой русского туриста. И знаете? Ничего подобного. Ничего такого вообще в русском сегменте Сети я не нашел ни в Телеграме, ни в заблокированном в России Твиттере.

Вот буквально совсем на днях секретарь СНБО экс-ветеринар и бывший бандюган средней руки Алексей Данилов оповестил весь мир, что азиаты (то есть и русские, которых он причисляет к азиатам) лишены человечности, в отличие от европейцев, сиречь украинцев.

А новый спикер Территориальной обороны, межполовое недоразумение и страшный кошмар даже воображения извращенцев Сара Эштон-Чирилло (оно же Майкл Джон Чирилло, но с другими первичными и вторичными половыми признаками) и вовсе выдало такой спич, что Гитлер с Геббельсом непременно бы наградили это редкое, даже по меркам "западной цивилизации" млекопитающее.

- В чем разница между нами и ними (русскими)? Кроме того, что мы под этим (украинским) флагом сражаемся за свободу, а они — за тиранию и диктатуру? – вопросил этот рептилоид и сам же и ответил. - В том, что мы люди, а они — нет.

Про Сару-Майкла и ветеринара-рэкетира (бандит бывшим не бывает, как и разведчик) я уже и не говорю. Но вот ответ на вопрос, кто тут человек, получен, как мне кажется, более, чем просто исчерпывающий. Мы не злорадствуем и не будем злорадствовать над чужим горем и несчастьем. Боевые действия – это одно, но злорадство и бесчеловечность, деградация ниже плинтуса – это совсем другое.

Выздоровеет ли эта или другая Тетяна или отправится в мир иной – это ее и ее судьбы дело. Но ржать, подхихикивать, радоваться, издеваться над этим – это надо быть какой-то совершеннейшей нелюдью. Впрочем, "свидомые и щирые" давно такой нелюдью стали, аплодируя гибели детей в "Зимней вишне", музыкантов ансамбля Александрова и "доктора Лизы" при взлете самолета. И в десятках других случаев.

Вам самим-то за себя не стыдно? За то, во что превратились.

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