Проверь себя: Названы признаки самых распространенных заболеваний, о которых сигналят изменения на коже

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Вы знали, что кожа – это тоже наш орган? Причем самый большой - ее площадь 1,5-2 квадратных метров, а масса – 4-6% от общей массы тела. Директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины, академик РАН Оксана Драпкина рассказала в своем телеграм-канале, о каких проблемах может рассказать кожа.

ЦВЕТ – ОТ СИНЕГО ДО ЖЕЛТОГО

Бледная кожа

Слишком бледная кожа говорит о спазме поверхностных сосудов или анемии. У здорового человека кожа становится бледной при низкой физической активности, стрессе, переутомлении или переохлаждении.

Если бледность сопровождается быстрой утомляемостью, слабостью, головокружением, потерей аппетита и снижением веса, это может говорить о патологических процессах – от заболеваний сердца, почек и желудочно-кишечного тракта до внутренних кровотечений и злокачественных опухолей.

Посинение отдельных участков кожи

Посинение (цианоз) отдельных участков кожи, губ или кончиков пальцев говорит о недостаточном содержании кислорода в крови. Иногда о сильном стрессе (кратковременный цианоз). И, конечно, переохлаждении.

Но длительный цианоз, который сочетается с болью в груди, затрудненным дыханием, головной болью, спутанностью сознания, повышением температуры, кровохарканием – это признак тяжелых нарушений в работе жизненно важных органов, как правило сердца или легких.

Желтуха

Желтуха (иктеричность). Случается из-за повышения уровня желчного пигмента билирубина в крови.

В большинстве случаев желтуха - это признак заболеваний печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. В этих случаях сопровождается дискомфортом или болью в области правого подреберья, потерей аппетита, тошнотой, рвотой, моча может становится темной («цвет темного пива»), а кал, напротив, обесцвечивается.

Реже – признак гемолитических анемий, при которых происходит разрушение эритроцитов (красных кровяных телец). В этом случае цвет стула не меняется, моча приобретает бурый цвет.

Иногда желтуха становится результатом избыточного потребления бета-каротина. Грубо говоря, если вы переели моркови, тыквы, абрикосов (или других продуктов желтого и оранжевого цвета). При каротиновой желтухе самочувствие и цвет кала не меняется, белки глаз остаются белыми. В этом случае достаточно скорректировать рацион и цвет кожи вернется к привычному виду

НАРОСТЫ, ШЕЛУШЕНИЕ И ОПУХОЛИ

Бледные ноги без волос

Ноги бледные, безволосые. Тонкая бледная, полысевшая кожа на икрах говорит о заболеваниях артерий нижних конечностей. Иногда нога становится прохладной на ощупь, реже отмечается посинение пальцев ног.

Наросты на веках

Наросты на веках - ксантелазмы и ксантомы –небольшие, желтоватые, безболезненные, мягкие на ощупь бляшки, слегка возвышающиеся над кожей. Чаще всего располагаются на верхних веках и коже вокруг глаз, реже на других участках тела. Сами по себе они не опасны, не перерождаются в злокачественные образования. Просто не очень эстетично выглядят.

НО! Их появление свидетельствует о повышенном уровне холестерина в крови и риске развития атеросклероза и инфаркта миокарда.

Красные сухие, шелушащиеся бляшки

Красные сухие, шелушащиеся бляшки – псориаз. Это хроническое аутоиммунное заболевание. У людей с псориазом риск сердечно-сосудистых заболеваний на 50% выше, чем у лиц без него. Особенно высок риск при тяжелом течении псориаза – с поражением более 10% поверхности кожи.

Изменившаяся родинка

Если родинка начала стремительно расти, поменяла очертания или цвет – это может быть признаком одной из наиболее агрессивных и быстро метастазирующих опухолей – меланомы. В группе риска – люди, часто бывающие на солнце, особенно со светлой кожей и волосами.

Округлый розовый узелок

Округлый розовый узелок, плоская бляшка или длительно не заживающая язва - базальноклеточная карцинома. Самая часто встречающаяся опухоль, особенно у лиц старше 50 лет. Обычно карцинома располагается в области головы или шеи.

«Обнаружение этих симптомов – веский повод насторожиться и отправиться к врачу. Не стоит паниковать, и тем более заниматься самодиагностикой и самолечением. Единственное, чем можно себе помочь в ожидании диагноза – исключить факторы риска: бросить курить, употреблять алкоголь, скорректировать рацион и начать больше двигаться», - говорит Оксана Драпкина.

Самые яркие проявления – у диабета

У сахарного диабета, пожалуй, самое большое количество кожных проявлений:

Сухость и зуд кожи

Сухость и зуд кожи в паховых, межъягодичных, локтевых складках. Зачастую зуд развивается задолго до постановки диагноза. Также зуд (в области гениталий и крупных складок кожи, между пальцами и на слизистых оболочках ) может свидетельствовать о кандидозе - грибковом заболевании кожи, часто встречающимся у людей с диабетом. Наиболее подвержены кандидозу пожилые и тучные люди.

Ранки долго заживают

Долго заживающие даже самые мелкие ранки: из-за нарушения кровообращения и снижения иммунитета даже царапины легко нагнаиваются. Особенно опасны повреждения в области стопы, которые без лечения могут превращаться в крупные язвы и со временем даже привести к ампутации конечности.

Черный акантоз

Черный акантоз. Это сухие, темные, утолщенные, бархатистые на ощупь, участки кожи, обычно в подмышечных впадинах, на шее или в паху. Пациенты часто жалуются на «грязную кожу», которую невозможно отмыть.

Маленькие округлые красно-коричневые пятна

Диабетическая дермопатия – маленькие, круглые или овальные красно-коричневые пятна на передней стороне голени. Она развивается у пациентов с длительно текущим диабетом, при условии недостаточного контроля уровня глюкозы крови. У таких людей чаще встречаются и другие осложнения диабета – поражение глаз, почек и нервов.