Видео допроса украинского диверсанта опубликовала ФСБ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Федеральной службы безопасности России опубликовали кадры допроса 43-летнего гражданина России, который причастен к совершению диверсионно-террористического акта на магистральной газовой трубе в Крыму. Он довольно подробно рассказал, как работал на украинские спецслужбы.

- Жил в Павлограде (Днепропетровская область), сын занимался в спортивной школе. В городе начали закладки оставлять наркодилеры. Когда в июне 2022 года стал с ними бороться (скорее всего, сам и был закладчиком - прим.Ред.), меня задержали полицейские, которые крышевали наркоманов. Во время обыска у меня нашли российское гражданство. Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) заявил, что так это не оставит и предложил на них поработать, - рассказывает задержаный.

После вербовки жителя Павлограда отправили учиться на курсы разведывательно-диверсионной подготовки, после чего он был направлен с диверсионным заданием в Крым.

«По заданию украинских кураторов 23.06.2023 он осуществил подрыв газопровода в поселке Кореиз с использованием самодельного взрывного устройства, переданного ему через тайник», - сообщают в ФСБ России.

Террорист рассказал, что в Крым он ехал, соблюдая все меры конспирации, только через два месяца. Сначала через Кишенев и Стамбул отправился к сестре в Москву, где за несколько недель получил паспорт. Общение с СБУ он поддерживал через черновик в электронной почте «Гугла».

В Крыму ему указали на закладку в гараже. В тайнике сотрудники СБУ оставили ему 2 килограмма взрывчатки «С-4», 2 электродетонатора военного назначения «ЭДП», 2 электровоспламенителя, а также самодельный кумулятивный заряд.

Этого арсенала могло бы хватить на два теракта.

- Слышно было и тут, — ответили ему сотрудники СБУ, после того, как он привел взрывчатку в действие на газопроводе. Задержанный отметил, что после теракта в поселок приехали сотрудники полиции, которые стали его искать.

- Я решил снять дом в Коктебеле, чтобы пожить там пока все уляжется, но там и встретился с сотрудниками ФСБ России, - отметил террорист, которому теперь грозит до 20 лет лишения свободы за террористический акт и использование взрывных устройств.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности задержанного и его причастности к иным преступлениям на территории Российской Федерации», - подчеркнули в ФСБ России.