«ВОИН» и «Комсомолка» встретятся на форуме «Армия-2023». На стенде Центра военно-спортивной подготовки можно будет полетать и пообщаться

На стенде «ВОИНа» можно будет полетать на авиасимуляторе, научиться оказывать первую помощь, разминировать «минное поле», разобрать и собрать автомат. Юные посетители будут изготавливать куклы-обереги, которые затем отправят бойцам в зону СВО.

«Комсомольская правда» окажет информационное сопровождение Центру «ВОИН» на форуме. В студии на стенде «ВОИНа» пройдут встречи-интервью с военными экспертами, руководителями компаний ОПК и представителями власти.

Задача Центра «ВОИН» – подготовить молодых людей от 14 до 18 лет к военной службе. Сейчас обучение проходит больше 3 тысяч ребят. За три месяца они получат навыки тактической, инженерной и огневой подготовки, организации связи, тактической медицины и пилотирования БПЛА. Кроме того, с июля по август организация проводит летние военно-спортивные сборы для молодежи «Время героев» на базе 11 регионов страны. Центр создан по инициативе Сергея Кириенко и Юрия Трутнева, и при поддержке президента России Владимира Путина.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Молодой человек должен не только любить, но и уметь защищать Родину, быть готовым встать на защиту своего Отечества, своих родных и близких», – заявил Трутнев.

В Центре также проходят обучение мужчины от 18 до 35 лет, находящиеся в запасе. Занятия ведут инструктора, прошедшие подготовку в профильных учебных учреждениях и имеющих опыт участия в СВО.

Стенд Центра «ВОИН» будет находиться на открытой площадке N 3017 напротив павильона «С» выставочного центра «Патриот» (55 км Минского шоссе, Одинцовский округ).