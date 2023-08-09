Искусственный интеллект сводит с ума и отупляет людей: Соцсети заполонили идеальные цифровые призраки

В соцсетях — новый угрожающий тренд. Засилие ботов с искусственным интеллектом, которых практически невозможно отличить от людей. Фото: Shutterstock

В соцсетях — новый угрожающий тренд. Засилие ботов с искусственным интеллектом, которых практически невозможно отличить от людей. Как пишет «Фокс Ньюз», в последнее время в США стала популярна блогер Милла София, которая привлекает внимание мужчин в социальных сетях, позируя в крошечных бикини, роскошных платьях и других нарядах. Есть только одна загвоздка: этой девушки не существует в реальной жизни, хотя в сети она набрала более 100 тысяч подписчиков в TikTok и почти 60 тысяч в Instagram (социальная сеть, запрещенная в России).

Эта дама из Финляндии открытым текстом сообщает, что она представляет собой «бот с искусственным интеллектом», а на своем веб-сайте София описана как «24-летняя виртуальная инфлюенсер и фотомодель». Однако этот нюанс не уменьшил интереса аудитории.

«Многие люди даже не читают описание, они просто видят красивую женщину и сразу оставляют комментарий», — говорит сваха Алессандра Конти, которая известна в американских СМИ тем, что сводит знаменитостей.

По словам Конти, пользователи, созданные искусственным интеллектом, такие как Милла София, становятся трендом не только в социальных сетях, но и в мире знакомств, особенно в последний год.

«Я работаю профессиональной свахой уже более 10 лет, но в этом году я вижу вал жалоб от клиентов — как мужчин, так и женщин — которые говорят, что их постоянно обманывают на сайтах знакомств, поскольку очень сложно различить, кто говорит с тобой: искусственный интеллект или живой человек», — объясняет Конти.

РЫБАЛКА НА КОШКУ

Новое явление называется «кэтфишинг», которое происходит от двух английских слов – кошка и рыбалка. Сам термин означает попытку обмануть человека с помощью знакомства в онлайне через фальшивый профиль в соцсетях.

Целей такой «подставы» может быть несколько. Самое опасное – банальное мошенничество, когда человека втягивают в беседу, а потом заставляют влюбиться в «пустышку», чтобы затем вытягивать из него деньги. Просить могут средства на что угодно - небольшие подарочки, чтобы порадовать любимую или значительные суммы на лечение, решение проблем с долгами или даже подготовку к свадьбе.

Возможен и вариант шантажа, когда от мужчины или женщины сначала требуют фотографии или видео с обнаженными гениталиями, а потом угрожают разослать пикантные снимки всем друзьям в социальной сети.

Помимо преступников развлекаться кэтфишингом могут и просто ненормальные люди или подростки-садисты, которые испытывают удовольствие от того, что смогли поймать на психологический «крючок» какого-нибудь бедолагу.

КУПИТЕ ДЕВУШКУ, НЕДОРОГО

Кстати, иногда виртуальные люди могут быть копией реальных, выступая своего рода виртуальным аватаром для привлечения подписчиков. Например, популярная американская блогерша Кэрин Марджори (почти 2 миллиона подписчиков в соцсети Snapchat) завела цифрового двойника на искусственном интеллекте под названием CarynAI, которой «скормили» множество часов видеозаписей самой блогерши и ее тексты, чтобы добиться правдоподобности.

Интересна Марджори тем, что ее можно купить, причем на 10 минут. Речь, правда, идет не о том, что вы подумали, а просто о виртуальном общении с ее ИИ-двойником. Цена, однако, не такая уж и маленькая – 1 доллар в минуту. Девушка, вернее ее цифровая копия, кстати, заработала за недельный пробный период 72 тысячи долларов, фактически ничего не делая!

«CarynAI никогда не заменит меня», — сказала Марджори журналу Fortune в мае. «CarynAI — это просто продолжение меня, расширение моего сознания».

ЕДЕТ КРЫША

Исследователи в области искусственного интеллекта и психологии предупреждают, что последствия у подобных «игр» могут быть весьма печальные.

Одной из причин проблем аудитории ИИ-блогеров является то, что они являются идеальными в прямом смысле слова, ведь у моделей можно убрать морщины, прыщи, свисающие бока, целлюлит. «Юноша, который постоянно видит в соцсетях эталоны красоты, потом не сможет в реальной жизни встречаться с реальными людьми, — сказала Алекса Иден, которая основала EDEN, консалтинговую фирму, которая специализируется на искусственном интеллекте. – Они будут думать, что женщины обязаны выглядеть идеально. Мы уже видим, что распространение искусственного интеллекта вызовет кризис психического и эмоционального здоровья».