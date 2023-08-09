Импортозамещение по-хабаровски: Дегтярев запускает производство пассажирского транспорта в Хабаровском крае

В долгосрочных партнерских отношениях уже заинтересованы азиатские компании. Фото: правительство Хабаровского края

Любой кризис - это время новых возможностей. В частности, для Хабаровского края санкции - это шанс усилить свой технологический потенциал и дать импульс развития промышленности. Верно это утверждение, как оказалось, не только для многочисленных оборонных предприятий, но и для гражданского сектора. Еще в феврале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев договорился с потенциальным инвестором о запуске серийного производства пассажирских автобусов, и теперь, наконец, стороны встретились, чтобы обсудить, что уже сделано в этом направлении. Сейчас компания зарегистрирована как резидент ТОР, провела необходимые проектно-изыскательские работы, и готова вплотную приступить к строительству.

Именно это стало главной темой совещания, которое прошло сегодня под руководством Михаила Дегтярева. В начале обсуждения глава региона отметил, что к инвестиционному проекту «Строительство комплекса по производству пассажирских транспортных средств» ООО «Дальневосточный автокластер» подключилась государственная корпорация «ВЭБ.РФ».

- Правительство Хабаровского края высоко ценит участие ВЭБ.РФ в развитии нашей территории. Благодаря корпорации в регионе уже реализуются масштабные проекты, направленные на развитие транспортной, горнодобывающей, социальной сфер. Особая благодарность за поддержку в разработке мастер-плана города Хабаровска. Сегодня на очереди - Дальневосточный промышленный автокластер, - отметил Михаил Дегтярев, глава Хабаровского края.

Как отметили на совещании, получить преференциальный режим территорий опережающего развития (ТОР) инвестору удалось благодаря содействию Мивостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Юрлицо зарегистрировали на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск». В аренду взят земельный участок. В свою очередь краевые власти продолжают оказывать всестороннюю поддержку.

- Дальневосточный автокластер важен для нас в контексте обеспечения наших жителей современным и безопасным транспортом. Президент России Владимир Путин поручил разработать мастер-планы развития городов ДФО, среди которых три города Хабаровского края. Отдельной строкой для столицы региона и Комсомольска-на-Амуре, нашей инженерной столицы, прописано обновление транспортной инфраструктуры. И здесь мы также будем опираться на мощности будущего завода, - сказал губернатор.

Как объяснил Алексей Бакулин, руководитель компании-оператора ООО «Дальневосточный автокластер», сейчас инвестпроект перешел в стадию исполнения. Кроме того, параллельно решаются вопросы стратегического характера. Например, соблюдение «зеленой» повестки и формирование долгосрочного спроса на производимую продукцию. Также идет работа по поиску партнеров. Заинтересованы в сотрудничестве азиатские компании-поставщики комплектующих.

Стороны пришли к единому мнению, что создание кластера по выпуску современных автобусов даст возможность сформировать новую отрасль специализации в Хабаровском крае и обеспечить техникой регионы Дальневосточного федерального округа.