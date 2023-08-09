Президент Уганды: Запад - это паразит, сосущий кровь из нашей экономики

Йовери Мусевени обвинил западные страны в краже африканского кофе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На состоявшемся в Уганде Африканском кофейном саммите президент этой страны Йовери Мусевени подверг страны Запада жесточайшей критике. Причина в том, что они фактически обворовывают Черный континент, забирая по дешевке выращенный первоклассный кофе, популярность которого постоянно растет.

На недавнем саммите Россия-Африка в Санкт-Петербурге он уже касался этой темы, но у себя дома подробно рассказал, как действует грабительская схема.

По словам Мусевени, несколько лет назад мировой спрос на кофе составлял 70,8 миллионов тонн, сейчас он достиг 96 миллионов тонн. Казалось бы, эта тенденция выгодна таким странам-производителям кофе, как Уганда. Однако из общемировой стоимости кофе в 460 миллиардов долларов страны-производители получают только 25 миллиардов долларов, на долю Африки приходится $2,4 миллиарда, из которых Уганде достается только треть.

Бобы кофе идут по $2,5 за килограмм, но обжиг, помол, грануляцию и прочие технологические операции Запад ультимативно забрал себе. В итоге стоимость 1 кг кофе поднимается на рынке до 40 долларов. На этой разнице и наживаются западные страны.

- Они ведут себя как паразиты, сосущие кровь из нашей экономики, выкачивая деньги с глобального Юга на глобальный Север и лишая наших граждан тысяч рабочих мест. Много лет я борюсь с этой формой современного рабства, — заявил угандийский лидер.

Он призвал соседей по континенту принять меры по изменению этой ситуации.