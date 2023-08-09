В Казахстане открываются новые русские школы

С учениками 5-го класса, конец 3-й четверти в этом году, 5 Е класс. Фото: из личного архива Айман Мухамеджановой

Меньше месяца остаётся до начала нового учебного года. В Казахстане закончилась кампания по зачислению детей в первый класс, которая началась в апреле. В нынешнем году в 20-миллионном Казахстане сядут за парту 339 880 первоклашек, из которых 70,7% будут обучаться на родном языке. Однако и русский язык здесь востребован. Статистика Россотрудничества говорит о том, что по количеству русских школ Казахстан лидирует среди всех государств Центральной Азии. В 2023 году число школ с русским языком обучения в Казахстане составило 3 606. В соседнем Узбекистане таких насчитывается более 1 тыс., в Киргизстане – 751, в Таджикистане – 200 школ, в Туркменистане – 71.

Накануне учебного года наш корреспондент побеседовал с учителем русского языка и литературы школы № 66 г. Алматы, кандидатом филологических наук, преподавателем с 38-летним стажем – Айман Мухамеджановой.

– Айман Бейсенбаевна, расскажите о себе. Как и почему вы стали учителем русского языка и литературы?

– Я родилась и выросла под Алма-Атой в многодетной семье. У меня трое братьев и 2 сестры. Пошла в школу №90 тогда Каскеленского района. Это была единственная школа на два посёлка с русским языком обучения. Не зная тогда ни одного слова по-русски, училась настолько старательно, что к 4 классу обогнала всех своих одноклассников в знании русского языка, в грамотности.

Моя учительница русского языка – Людмила Александровна Тамбовцева так интересно проводила уроки, что не хотелось идти на перемену. Ещё долгие годы после окончания школы мы, её выпускники, собирались на её день рождения. Она устраивала капустники, интересные вечера для нас.

Закончив 8 классов школы в 1972 году, я поступила, а затем окончила Алматинский политехникум по специальности «Хлебопекарное дело». Но проработала по специальности недолго – до 1980 года.

В 23 года поступила в КазГУ на филологический факультет (тогда единственный университет в Казахстане, остальные были институтами. – Прим. авт.), в 1985 году получила специальность «Филолог, преподаватель русского языка и литературы».

Начало работы в Кзыл-Ординском пединституте. Молодые преподаватели, 1987 год. Фото: из личного архива Айман Мухамеджановой

– Как складывалась ваша жизнь после университета?

– По направлению я попала в Кзыл-Ординский пединститут, работала на филологическом факультете, преподавала русскую и зарубежную литературу, через 2 года стала старшим преподавателем.

Отработав не 3 года, как было положено, а четыре, поступила в аспирантуру Института мировой литературы РАН в Москве, но не доучилась. В связи с рождением дочери вынужденно вернулась в Казахстан. В 1993 году устроилась работать учителем русского языка и литературы в свою родную школу, тогда уже №149 Ауэзовского района г. Алматы.

В 2004 году поступила, а в 2008 году окончила заочную аспирантуру Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова АН Казахстана.

Уже в возрасте 52 лет в 2009 году успешно защитила кандидатскую диссертацию «Новая проза Мухтара Магауина». Участвовала в издании научных трудов отдела методологии литературы и литературоведения (3-томное Мировое литературоведение, хрестоматии, Казахское литературоведение и др.) как научный сотрудник. Параллельно работала в своей родной школе, затем в колледже информатики и экономики и в Центральноазиатском университете.

– Вам 66 лет, но вы продолжаете работать. Почему?

– Ещё в 2020 году меня с почётом проводили на пенсию. Но отдыхать не пришлось. Учителей в Алматы не хватает, и меня просили выйти на работу в несколько школ города. Выбрала КГУ ОШ № 66 Жетысуского района, где и работаю по сей день.

Учитель русского языка и литературы Айман Мухамеджанова. В 2019 году получила высшую категорию «Мастер-педагог». Общий стаж работы 47 лет, педагогический стаж - 38 лет. Фото: из личного архива Айман Мухамеджановой

– Айман Бейсенбаевна, как обстоят дела в Казахстане с русским языком? Он востребован? Как много желающих пойти учиться в русскую школу?

– Конечно! Желающих учиться в русской школе много, и очень много. Все желающие не попадают. Не хватает площадей. Не только русские дети идут в русскую школу – и казахи, и представители других национальностей. У нас учится 1600 человек, школа работает в две смены. Нагрузка очень большая.

Я почти сорок лет преподаю русский язык в русских школах, изучение языка это важно и интересно. Могу сказать про себя. Когда я училась в КазГУ, мы изучали и древнерусский, и старославянский, польский язык – как один из славянских языков. Тогда я не понимала, зачем это нужно, а сейчас я всё понимаю. Понимаю истоки каждого слова, его историю. Мне это интересно. Теория и практика дали мощное знание.

– Как в Казахстане к русскому языку относится государственная власть?

– Хорошо! Каждый год у нас, русоведов Алматы, проходит совещание. Я хожу туда, знаю всех коллег – вместе учились или на олимпиадах сидели. Никто не жалуется. Государство создает условия для обучения русскому языку. Новые русские школы открываются. Сейчас у нас в школе, скажем, по программе пятого класса – 5 уроков русского языка в неделю. Профессию я выбрала правильно!

– А что можно сказать про интерес казахстанцев к русскому языку?

– Он очень большой. Например, мой ученик – Данияр Бексултан, который окончил школу в 2012 году, через четыре года, в 2016-м, обратился ко мне с предложением участвовать в жюри в тотальном диктанте. Он сказал: «Хочу впервые провести тотальный диктант по русскому языку в Алматы, который проходит в апреле по всему миру. Я вас рекомендовал». Тогда я вошла в жюри, была единственным педагогом из школы. Остальные – работали в ВУЗах и университете.

Тотальный диктант по русскому языку проводили в Казахстане впервые. Мне это очень понравилось. Участвовали все, от мала до велика – и ученики начальной школы, и пенсионеры. На следующий год я тоже участвовала – в этот раз читала диктант. Потому что читать диктант умеет только школьный учитель. Медийные люди – актёры, публичные личности – помогают популяризировать это мероприятие. Но только школьный учитель может читать диктант. Его нужно прочитать с паузами, так, чтобы дети могли правильно расставить знаки препинания. Артисты читают художественно, выразительно, но по факту на выходе в диктанте много ошибок.

На следующий год проведения тотального диктанта участвовало уже больше людей, площадок, где он проходил, тоже было больше. Нас в шутку прозвали «диктаторы». Помню, давала интервью телеканалу «Мир» после диктанта и сказала о том, что грамотным быть модно. После проведения диктанта Консульство Российской Федерации наградило нас грамотами за пропаганду русского языка. С 2016 года тотальный диктант проходит в Казахстане ежегодно.

Конец учебного года, 5 В класс, май-2023. Фото: из личного архива Айман Мухамеджановой

– Можете подсчитать, сколько человек вы обучили русскому языку за годы своей работы?

– Ой, всех не упомнишь! Иногда идёшь по городу, меня приветствуют, обращаются по имени-отчеству. В такие моменты вспоминаешь, кто это, в каком году закончил, кто был классным руководителем и так далее.

За 38 лет в образовании выпустила столько учеников во взрослую жизнь, что даже не упомнишь, многие из них занимают высокие посты, помнят, просят помощи, благодарят, общаются в соцсетях. И это радует, так как живут и работают мои выпускники по всему миру. Многими из них я горжусь: это – Данияр Бексултан, Иван Николайчук, Мукажан Мухамед, Ойшын Айгерим и другие. У нас благородная профессия, мы с учениками не забываем друг о друге, все мы как родные.