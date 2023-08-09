Это именно национальная революция — а не «мятеж кучки военных», как пытаются представить ситуацию некоторые. Фото: REUTERS

У нас была Вторая Мировая война — самый страшный конфликт в истории человечества. А у африканцев была Вторая Конголезская война. Продолжалась с 1998 по 2003 год, вовлекла почти 20 государств. Кто с кем и из-за чего воевал — уже не важно, ведь явного победителя, который мог бы предложить свою «единственно правильную» версию, не оказалось — свыше пяти миллионов человек погибли в той войне словно бы на за что. Вы о ней, уверен, не слышали: западным СМИ, если напрямую не затронуты Европа или США, подобные темы не интересны…

Так вот. Летом 2023 года конфликт сходных масштабов грозил повториться в Западной Африке. Как и четверть века назад, сложились две группировки стран. Камнем преткновения стал Нигер — 25-миллионная республика на задворках мира, где нет даже посольства РФ.

Нигер на карте

«Задворки мира» — не преувеличение. Среднегодовая температура — плюс 30 градусов, 95% страны — дикая бесплодная пустыня, ВВП на душу населения — примерно сто девяностое место из двухсот возможных, зато по фертильности — абсолютный лидер: в среднем каждая женщина Нигера рождает по семь детей. Много даже по меркам Чёрной Африки с её 3-4 отпрысками.

С таким уровнем бедности — многие из нигерцев лишены даже базовых благ наподобие электричества. Живут, как в средневековье, только с автоматами, социальное неблагополучие даёт почву для боевиков из «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) и других запрещённых группировок. Терроризм — бич Нигера, как и многих соседних странах; ни местные власти, ни «западная коалиция» ничего не могут поделать.

В Ниамее, столице республики, проходят многотысячные митинги в поддержку нового курса Фото: REUTERS

Ситуация в Нигере в августе 2023 года: что происходит в стране

А теперь — ирония судьбы: во Франции, которой некогда принадлежал Нигер, каждая третья лампочка горит благодаря урану, добытому в этой стране. Разработки ведутся открытым способом, ветер Сахары разносит радиоактивную пыль на десятки километров, приводя не только к экологическому, но и радиационному загрязнению.

Не удивительно, что в стране (говоря советским языком, ведь именно СССР пятьдесят-шестьдесят лет назад помогал первому освобождению Африки от колониальной зависимости) «сложилась революционная ситуация». 26 июля 2023 года группа военных во главе с генералом Абдурахманом Тчиани совершила переворот, арестовав старое прозападное правительство.

Это именно национальная революция — а не «мятеж кучки военных», как пытаются представить ситуацию некоторые. В Ниамее, столице республики, проходят многотысячные митинги в поддержку нового курса. Генерал Тчиани уже остановил экспорт урана во Францию, а также запретил французское ТВ и радио (что вызвало истерику Запада, хотя, например, «демократическая Украина» уже давно внесла в чёрный список российские телеканалы — «это ведь другое»).

Генерал Тчиани уже остановил экспорт урана во Францию Фото: EAST NEWS

Последние новости о перевороте

Если такие же «военно-патриотические перевороты» в соседних Мали и Буркина-Фасо последних лет ещё можно было стерпеть, то уход нигерского урана из французских объятий уже прямо угрожает интересам Елисейского Дворца. Как и Белого дома, ведь в США впервые за много лет планируют открытие новых энергоблоков АЭС, для которых тоже понадобится топливо.

Поэтому Запад и его сателлиты подумывают организовать вооружённую интервенцию в Нигер. Причём, как всегда, чужими руками — самую чёрную работу при возможном вторжении планируется возложить на африканских соседей, где у власти стоят профранцузские или проамериканские режимы.

Но на дворе уже не девяностые, когда США «однополярно» творили что хотели, разрушая Югославию и другие малые государства. Если тогда они просто принялись бы бомбить непокорную страну, как Белград в 1999-м, — то сейчас начинают с переговоров. 7 августа в Ниамей прилетела зам. госсекретаря США, «бабушка цветных революций», ещё 10 лет назад раздававшая пайки на киевском майдане, — Виктория Нуланд.

Однако никаких результатов её вояж не принёс, генерал Тчиани даже не соизволил встретиться с гостьей, и капитулировать Ниамей не намерен. Да и среди сателлитов — брожение. Сенат (парламент) Нигерии — самой населённой и боеготовой страны «прозападной коалиции» — отклонил просьбу правительства Нигерии на использование войск для интервенции в соседний Нигер. Вероятно, потому, что депутаты как народные избранники с этим самым народом часто общаются, и простые африканцы не желают идти войной на других африканцев ради того, чтобы Париж продолжил задёшево получать уран из Нигера.

Конечно, ещё ничего не решено, страны антинигерской коалиции могут начать интервенцию и не считаясь с решениями «каких-то» парламентов. Но на стороне Ниамея — Россия, а также мощная региональная держава — Алжир. Неоколониальная система продолжает рушится, нравится это кому-либо или нет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Вечером 9 августа мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали нацгвардию и нарушили воздушное пространство страны. Было отдано распоряжение повысить уровень угрозы.