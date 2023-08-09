Инопланетяне против индейцев: жители перуанской деревни просят ввести войска для защиты от терроризирующих их пришельцев

Индейцы просят власти ввести войска, чтобы те могли отпугнуть таинственных существ. Фото: EAST NEWS

Очередные сообщения о контакте с пришельцами поступают из Южной Америки. Как пишет британская газета «Миррор», жители перуанского селения Сан-Антониу в отдаленном районе Альто-Нанай, куда попасть можно только после многочасового путешествия по реке, утверждают, что на них периодически нападают двухметровые существа внеземного происхождения. Члены индейского племени икиту рассказывают, что в их среде эти существа известны как «Лос Пелакарас», что переводится с испанского как «свежеватели лиц».

От описания этих самых инопланетян кровь стынет в жилах: крупные головы, желтые глаза, глядящие из натянутых на голову капюшонов. По словам жителей, эти существа из местного фольклора питаются лицами людей, их органами и жиром.

Селяне утверждают, что загадочные фигуры начали нападать на их общину 11 июля. Одной из пострадавших стала 15-летняя девушка, которая смогла спастись, правда, получив ранение в шею. С тех самых пор местные жители пребывают в страхе. Они утверждают, что даже охотничье оружие не берет «диковинных создания», якобы они неуязвимы для обычных пуль.

Лидер индейцев Хайро Давила заявляет, что встречался с одним из пришельцев лицом к лицу. По словам Давилы, это «нечто» висело в воздухе на высоте около метра. Из особых примет — округлая обувь при помощи которых пришелец летал.

Чтобы спастись от чудовищ, индейцы организовали ночные патрули для защиты женщин, детей и стариков. Они также просят власти ввести войска, чтобы те могли отпугнуть таинственных существ.

Несмотря на убедительные рассказы поселян и задокументированные врачами ранения, эксперты скептически отнеслись к тому, что нападения совершают, действительно, выходцы из далеких галактик. Возможно, разгадка кроется в том, что неподалеку от деревни преступные группировки ведут незаконную добычу полезных ископаемых и хотят отпугнуть жителей деревни, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Что касается парящих существ, то эксперты считают, что это могут быть беспилотники, задрапированные под монстров. Также врачи не исключают и вариант массового психоза.