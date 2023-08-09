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Политика9 августа 2023 12:30

США разжигают новую войну на Ближнем Востоке: В чем смысл провокации Вашингтона

США отправили три тысячи морпехов к берегам Ирана
Евгений УМЕРЕНКОВ
Евгений УМЕРЕНКОВ
Десантный корабль ВМФ США USS Bataan во время следования по Суэцкому каналу.

Десантный корабль ВМФ США USS Bataan во время следования по Суэцкому каналу.

Фото: REUTERS

Три тысячи американских моряков и морпехов вошли в десантную группу, которая на борту двух кораблей ВМС США прибыла на Ближний Восток. Объявлялось об этих планах заранее, но сейчас Пентагон, как сообщает Al Jazeera, внес ясность в задачу военной миссии: помочь защитить судоходные пути от «преследований» со стороны Ирана. Более того, появились сообщения, что американские военные рассматривают возможность размещения вооруженного персонала на коммерческих судах, проходящих через Ормузский пролив - главный вход в Персидский залив, - что станет беспрецедентной акцией.

Новость, разумеется вызвала гневную реакцию Ирана. Он заявил, что в ответ на действия США оснастит свои военные корабли беспилотниками и ракетами. «Какое отношение к Америке имеют Персидский залив, Оманский залив и Индийский океан? - приводит Al Jazeera слова представителя иранских вооруженных сил. - Что у тебя (Вашингтона) здесь за дела?»

А аналитики дружно заговорили о том, что президент Байден на Ближнем Востоке придерживается курса, который проводил ненавистный ему Трамп, - на бескомпромиссную конфронтацию с Ираном.

Американцы оправдывают свой шаг тем, что в последнее время Иран, как они утверждают, захватил несколько иностранных судов, проходивших через Персидский залив. Но при этом умалчивают, что иранцы стали действовать в ответ на то, что Вашингтон конфисковал их нефтяной танкер в рамках своей санкционной политики в отношении Тегерана. Так что очевидно - «борьба за свободу судоходства» в чистом виде с перспективой к непредсказуемой эскалации.

Иран в ответ на действия США собирается оснастить свои военные корабли беспилотниками и ракетами.

Иран в ответ на действия США собирается оснастить свои военные корабли беспилотниками и ракетами.

Фото: EAST NEWS

Через заливы и проливы Аравийского полуострова проходит львиная часть мировой нефти, и американское обхаживание местных монархий издавна было стратегической целью США. Но в последнее время, хотя ни Саудовская Аравия, ни ОАЭ не перестали быть союзниками США, их поведение явно не устраивает Вашингтон. Слишком много вольности себе позволяют монаршие особы - с Москвой «кокетничают», президенту Байдену откровенно хамят. А недавняя нормализация отношений Эр-Рияда и Тегерана, враждовавших с давних пор, которой поспособствовал Пекин, так и вовсе все карты американцам смешала. Официально они, конечно, поприветствовали этот шаг, но он не мог их не насторожить - как после этого стравливать суннитскую Саудовскую Аравию и шиитский Иран, чтобы контролировать Ближний Восток по известной формуле «разделяй и властвуй»?

На международной арене лидеры Саудовской Аравии и Эмиратов ведут себя вызывающе самостоятельно, иной раз даже с Вашингтоном не советуются. И вообще все более заметно, о чем и комментаторы за океаном уже говорят, что позиции США на Ближнем Востоке как-то просели. В самый раз браться за защиту «судоходных путей от потенциальной агрессии», обозначив Иран, своего давнего врага, как главную угрозу всем. Что, судя по всему, и происходит.

Проблема морских путей, пояснил Al Jazeera директор по исследованиям Арабского центра в Вашингтоне Имад Харб, не единственное, что волнует американцев. Они пытаются подчеркнуть, что по-прежнему «привержены региону», чтобы союзники не сомневались, а враги не расслаблялись. Есть и другие адресаты «послания» нынешним военным десантом США. «Это также посылает сигнал Китаю и России, - уточнил эксперт, - что Соединенные Штаты действительно все еще очень заинтересованы в том, что происходит на Ближнем Востоке, и по-прежнему обеспокоены утверждением своего влияния и, как я понимаю, своей гегемонии в регионе.»

Старый американский безотказный прием: подкрутить фитиль конфликта, если он затухает, и показать, кто тут главный. Возникнет новый очаг напряженности? Так это-то и требуется. Одно из радикальных движений сопротивления в Йемене уже предупреждает о «самой продолжительной» и «самой дорогостоящей» войне в истории в случае, если корабли ВМС США приблизятся к территориальным водам этой арабской страны.

Но есть вопрос: а почему США готовы повоевать за «свободу судоходства» именно сейчас? Заявить, что они с Ближнего Востока уходить не собираются, это понятно. Но неужели сейчас, когда они увязли в конфликте на Украине, больше заняться нечем? А может, в этом и есть смысл: украинской «перемоги» никак не выходит, самое время сместить фокус внимания на другой регион. Тем более, что и там американцы своими руками воевать не собираются, стараясь заново стравить только что помирившихся давних врагов.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ