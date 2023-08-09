США разжигают новую войну на Ближнем Востоке: В чем смысл провокации Вашингтона

Десантный корабль ВМФ США USS Bataan во время следования по Суэцкому каналу. Фото: REUTERS

Три тысячи американских моряков и морпехов вошли в десантную группу, которая на борту двух кораблей ВМС США прибыла на Ближний Восток. Объявлялось об этих планах заранее, но сейчас Пентагон, как сообщает Al Jazeera, внес ясность в задачу военной миссии: помочь защитить судоходные пути от «преследований» со стороны Ирана. Более того, появились сообщения, что американские военные рассматривают возможность размещения вооруженного персонала на коммерческих судах, проходящих через Ормузский пролив - главный вход в Персидский залив, - что станет беспрецедентной акцией.

Новость, разумеется вызвала гневную реакцию Ирана. Он заявил, что в ответ на действия США оснастит свои военные корабли беспилотниками и ракетами. «Какое отношение к Америке имеют Персидский залив, Оманский залив и Индийский океан? - приводит Al Jazeera слова представителя иранских вооруженных сил. - Что у тебя (Вашингтона) здесь за дела?»

А аналитики дружно заговорили о том, что президент Байден на Ближнем Востоке придерживается курса, который проводил ненавистный ему Трамп, - на бескомпромиссную конфронтацию с Ираном.

Американцы оправдывают свой шаг тем, что в последнее время Иран, как они утверждают, захватил несколько иностранных судов, проходивших через Персидский залив. Но при этом умалчивают, что иранцы стали действовать в ответ на то, что Вашингтон конфисковал их нефтяной танкер в рамках своей санкционной политики в отношении Тегерана. Так что очевидно - «борьба за свободу судоходства» в чистом виде с перспективой к непредсказуемой эскалации.

Иран в ответ на действия США собирается оснастить свои военные корабли беспилотниками и ракетами. Фото: EAST NEWS

Через заливы и проливы Аравийского полуострова проходит львиная часть мировой нефти, и американское обхаживание местных монархий издавна было стратегической целью США. Но в последнее время, хотя ни Саудовская Аравия, ни ОАЭ не перестали быть союзниками США, их поведение явно не устраивает Вашингтон. Слишком много вольности себе позволяют монаршие особы - с Москвой «кокетничают», президенту Байдену откровенно хамят. А недавняя нормализация отношений Эр-Рияда и Тегерана, враждовавших с давних пор, которой поспособствовал Пекин, так и вовсе все карты американцам смешала. Официально они, конечно, поприветствовали этот шаг, но он не мог их не насторожить - как после этого стравливать суннитскую Саудовскую Аравию и шиитский Иран, чтобы контролировать Ближний Восток по известной формуле «разделяй и властвуй»?

На международной арене лидеры Саудовской Аравии и Эмиратов ведут себя вызывающе самостоятельно, иной раз даже с Вашингтоном не советуются. И вообще все более заметно, о чем и комментаторы за океаном уже говорят, что позиции США на Ближнем Востоке как-то просели. В самый раз браться за защиту «судоходных путей от потенциальной агрессии», обозначив Иран, своего давнего врага, как главную угрозу всем. Что, судя по всему, и происходит.

Проблема морских путей, пояснил Al Jazeera директор по исследованиям Арабского центра в Вашингтоне Имад Харб, не единственное, что волнует американцев. Они пытаются подчеркнуть, что по-прежнему «привержены региону», чтобы союзники не сомневались, а враги не расслаблялись. Есть и другие адресаты «послания» нынешним военным десантом США. «Это также посылает сигнал Китаю и России, - уточнил эксперт, - что Соединенные Штаты действительно все еще очень заинтересованы в том, что происходит на Ближнем Востоке, и по-прежнему обеспокоены утверждением своего влияния и, как я понимаю, своей гегемонии в регионе.»

Старый американский безотказный прием: подкрутить фитиль конфликта, если он затухает, и показать, кто тут главный. Возникнет новый очаг напряженности? Так это-то и требуется. Одно из радикальных движений сопротивления в Йемене уже предупреждает о «самой продолжительной» и «самой дорогостоящей» войне в истории в случае, если корабли ВМС США приблизятся к территориальным водам этой арабской страны.

Но есть вопрос: а почему США готовы повоевать за «свободу судоходства» именно сейчас? Заявить, что они с Ближнего Востока уходить не собираются, это понятно. Но неужели сейчас, когда они увязли в конфликте на Украине, больше заняться нечем? А может, в этом и есть смысл: украинской «перемоги» никак не выходит, самое время сместить фокус внимания на другой регион. Тем более, что и там американцы своими руками воевать не собираются, стараясь заново стравить только что помирившихся давних врагов.