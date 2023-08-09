Расценки на такси бьют рекорды: Почему так происходит

По словам эксперта, к уровню октября-ноября прошлого года услуги такси подорожают на треть. Фото: Shutterstock

Эх, были времена в начале ковида, когда цены на услуги такси упали до уровня «дешевле — только даром». Водители с криками «У меня на 100 рублей дешевле!» перехватывали друг у друга клиентов в аэропортах. Например, из «Домодедова» до центра Москвы можно было домчаться за 900 руб.

Теперь те времена в прошлом. По данным Росстата, с апреля 2021 года «шашечки» непрерывно дорожают. А самый большой скачок произошел по итогам первого полугодия 2023 г. — на 4,03%. Стоимость поездки достигла 32,53 руб. за 1 км - это максимум за последние десять лет.

- То, что в этом году подорожают услуги такси, было ясно еще в конце прошлого года, когда произошло сезонное предновогоднее подорожание, — рассказал kp.ru председатель общественного движения «Форум Такси» Олег Амосов. - Весной этого года подорожание произошло на 10-15% в зависимости от региона. А к осени будет еще одна волна — примерно на 15%. То есть, к уровню октября-ноября прошлого года такси подорожает на 30%.

Фото: Shutterstock

Эксперт назвал основные причины роста расценок.

- В службах такси не хватает автомобилей, — сказал Амосов. - Только в Московском регионе не хватает порядка 30-40 ты.с автомобилей. Кроме того, в основе подорожания услуг такси лежит рост стоимости автомобилей и запчастей. Это приводит и к росту стоимости аренды машин для такси. Если предприятие арендует или приобретает для такси более дорогие машины, то для того, чтобы компенсировать свои затраты, ему нужно повышать расценки.

Подорожание машин привело и к вымыванию кадров.

- Когда машина используется в такси, она быстрее изнашивается, и водитель-индивидуальный предприниматель, а таких в такси 30-35%, понимает, что ему очень накладно будет купить новую машину или тратиться на запчасти, — продолжил Амосов. - В такой ситуации люди уходят в другие сферы. Думают: «Ну зачем я буду машину гробить, когда еще новую куплю?» И уходят - в дальнобойщики, в грузовые перевозки, в логистические компании, в доставку водителями-курьерами, там стабильная высокая зарплата и большая потребность в кадрах.

На ценообразование в такси наложились и обстоятельства, которые не связаны с чисто автомобильным бизнесом.

- В Москве внутри Третьего транспортного кольца теперь отключается навигация, а надо понимать, что в столице помимо своих 60 тыс. таксистов работает еще столько же из Подмосковья, — сказал Амосов. - Многие из них плохо ориентируются в Москве, особенно в центре — движение там достаточно сложное. Чуть встал не в ту полосу — и уедешь, неизвестно куда. Места для разворотов, если не знаешь, то без GPS не найдешь. Плюс к этому неправильно определяется местонахождение пассажира. Поэтому водители в пределы Третьего кольца стараются не заезжать. Соответственно выросли и расценки.