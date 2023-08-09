Изменился до неузнаваемости: Как сейчас выглядит актер Василий Степанов из «Обитаемого острова»

Несмотря на то, что фильм Федора Бондарчука «Обитаемый остров» 2009 года провалился в прокате, фактурного Степанова, исполнившего в нем главную роль, все равно заметили. Фото: кадр из фильма

Несмотря на то, что фильм Федора Бондарчука «Обитаемый остров» 2009 года провалился в прокате, фактурного Степанова, исполнившего в нем главную роль, все равно заметили. Во многом благодаря голливудской внешности. Но, увы, карьера Степанова в кино не сложилась. Актер впал в глубокую депрессию. Недавно мы писали о том, чем сейчас занимается Василий. А теперь в распоряжении KP.RU оказалось его свежее фото.

Судя по снимку, Степанов, конечно, сильно изменился. Подстригся и перестал обесцвечивать волосы. Немного поправился и стал выглядеть, как обычный мужчина.

Напомним, что последние проекты (драма «Несокрушимый» и трагикомедия «Кто следующий, мечтатели?») с участием Василия вышли в 2017 году, а потом он пропал с радаров.

По словам самого Василия Степанова, проблемы начались после расставания с актрисой Дарьей Егоровой, которое он морально не смог пережить. В результате впал в глубокую депрессию. Писали, что актер лежал в психиатрической больнице, несколько раз выпадал из окна третьего этажа. В итоге Степанову поставили диагноз «шизофрения» и дали третью группу инвалидности. При этом, Василий никогда не злоупотреблял спиртным и не употреблял запрещенные вещества.

Судя по снимку, Степанов, конечно, сильно изменился. Подстригся и перестал обесцвечивать волосы. Немного поправился и стал выглядеть, как обычный мужчина. Фото: Личный архив

37-летний Василий живет в квартире с родителями. На данный момент он находится за городом.

«Он не снимается, его не зовут по понятным причинам. Да и у него самого угас интерес к профессии, — рассказал KP.RU брат Василия Максим. — Сейчас он занимается дачей, огородом. Вот на выходных отвозил его за город. Еще за отцом ухаживает, он пожилой. Девушки у него нет. В общем, брат живет, как обычный человек, не из мира гламура».

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