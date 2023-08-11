“Будущее гериатрической медицинской помощи в домашних условиях для старшего поколения”: Игорь Джекиев рассказал о современной цифровой персонализированной медицине

Это особенно актуально в гериатрии, которая фокусируется на предотвращении, диагностике, лечении и реабилитации возрастных изменений и заболеваний, которые возникают у старшего поколения. О том, что такое персонализированная медицина и как сегодня это может индивидуально помогать пациенту, рассказал Игорь Джекиев, предприниматель и эксперт в области цифровой медицины.

– Игорь , поясните пожалуйста, что такое персонализированная медицина?

– Персонализированная медицина строится на базе привычной нам медицины. Просто здесь работа проводится на индивидуальном уровне, с учетом индивидуальных особенностях пациента. Вместо того, чтобы предоставлять одинаковое лечение для всех пациентов с одним и тем же заболеванием, персонализированная медицина учитывает более узкую группу людей на основе их генотипа и других факторов. В результате, пациентам могут назначаться различные дозы лекарств или предлагаться альтернативные протоколы лечения, чтобы достичь максимальной эффективности при минимальных побочных эффектах. Например, некоторые пациенты могут быть исключены из лечения, так как определенные лекарства не будут иметь для них положительного эффекта. В то же время, другим пациентам могут быть предложены определенные лекарства, которые максимально подходят для их лечения.

– Как это может помочь старшему поколению?

– Персонализированная медицина может быть особенно полезной для старшего поколения. Пожилые люди часто имеют уникальные медицинские потребности или могут иметь одновременно несколько заболеваний.

Уже сейчас некоторые цифровые технологии здравоохранения позволяют дистанционно мониторить ряд определенных заболеваний у пожилых людей. К ним относятся непрерывные измерения основных жизненных показателей, частоты сердечных сокращений, электрокардиограммы (ЭКГ), частоты дыхания, температуры тела, насыщения крови кислородом или артериального давления. Этот подход способствует улучшению качества жизни пожилых людей и продлению их здоровой продолжительности жизни.

Ожидается, что уникальные возможности носимых датчиков в сочетании с платформами телемедицины приведут к трансформации гериатрической медицины. Однако для реализации всего потенциала цифровых технологий во всех аспектах гериатрической помощи потребуется взаимодействие специалистов разных профилей. Такие усилия вероятно приведут к появлению "умных домов" с расширенной системой наблюдения и связи, которые помогут пожилым людям вести здоровый и независимый образ жизни в привычной для них обстановке.

– Что такое “умные дома” для старшего поколения?

– Я полагаю что в перспективе возможно развитие концепции "умных домов" для пожилых людей, основанной на комплексной системе домашнего мониторинга, объединяющей различные носимые сенсорные устройства и средства дистанционного мониторинга и анализа. Такая система будет непрерывно отслеживать состояние здоровья, активность и самочувствие пациентов, а также взаимодействовать с системами обработки больших данных и алгоритмами искусственного интеллекта для дистанционного оповещения обслуживающего персонала о возможных аномалиях.

Дистанционный мониторинг будет способен удовлетворять специфическим потребностям пациентов, возникающим в результате хронических заболеваний. С помощью этих систем пожилые люди смогут получать персонализированное медицинское обслуживание в домашних условиях, что позволит им сохранить независимость и качество жизни. Это приведет к более эффективному управлению здоровьем и предупреждению осложнений у пациентов старшего поколения, а также снизит нагрузку на здравоохранение.

Система непрерывного дистанционного наблюдения будет поддерживаться различными цифровыми устройствами, такими как "умные" зеркала, "умные" весы и "умные" аптечки. Например, цифровые зеркала будут собирать данные с распределенных датчиков движения, обнаруживать случаи падения и автоматически оповещать службы экстренной помощи. Они также будут отслеживать другие показатели здоровья, анализируя изменения внешнего вида, и могут использоваться для визуального отображения информации, например, напоминаний о назначенных визитах к врачу или приеме лекарств, аналогично дисплеям потребительских девайсов. Носимые на ногах датчики, такие как "умные" носки, стельки, обувь или ковер, будут контролировать походку, равновесие, проблемы со стопами, связанные, например, с диабетом, а также хрупкость костей.

Персональные помощники с голосовым управлением, такие как Алиса, Amazon Echo или Google Home, также будут поддерживать непрерывный мониторинг и помогать обнаруживать чрезвычайные ситуации, предоставляя персонализированные напоминания и оповещения о приеме лекарств, а также социальную и когнитивную поддержку. Другие части "умного дома", такие как кухня или ванная комната, будут способствовать наблюдению за состоянием здоровья пожилых людей, их повседневной активностью и рационом питания с помощью цифровых систем, например, "умных" холодильников, которые отслеживают хранящиеся продукты или лекарства, или "умных" туалетов, которые анализируют отходы жизнедеятельности человека.

– А как же дома престарелых?

– Развитие области цифрового здравоохранения будет не только полезно для индивидуального домашнего ухода, но также и применимо в более обширных контекстах, таких как дома престарелых.

В этих местах, где у пожилых людей чаще всего больше хронических и сложных медицинских состояний и вмешательств, носимые медицинские устройства будут дополнять работу квалифицированных медицинских профессионалов. Однако, важно отметить, что так как пожилые люди в этих обстановках обычно страдают от множества сопутствующих заболеваний, внедрение любого нового носимого медицинского устройства должно быть тщательно протестировано на функциональность и надежность перед его включением в регулярную практику.

Также стоит упомянуть, что применение цифрового здравоохранения в этих местах может помочь сократить нагрузку на медицинский персонал и снизить затраты, что в свою очередь, поможет ускорить и упростить уход за больными.

Тем не менее, человеческое участие остается жизненно важным в этом процессе. Обучение пользователей, а также правильная интерпретация и реагирование на тревожные сигналы и полученные данные - все это будет играть решающую роль в эффективности этой технологии.

– Как будет использоваться телемониторинг для дистанционного гериатрического лечения?

– В сфере телемониторинга для гериатрического ухода и поддержания здорового старения основная цель заключается в предоставлении возможности пожилым людям оставаться в своих домах, обеспечивая их безопасность и комфорт через дистанционный мониторинг и медицинский контроль.

В таких моделях ухода виртуальные встречи с медицинскими специалистами переходят от простого видеозвонков к более сложным формам, включающим оценку изменений в здоровье и отслеживание хронических заболеваний. Эти дистанционные консультации дополняются анализом данных с носимых устройств, которые собирают критические медицинские данные, такие как частота сердечных сокращений и артериальное давление, и мгновенно передают их медицинским работникам.

Образно говоря, большинство ключевых показателей, которые обычно измеряются в ходе стандартного медицинского осмотра в клинике, теперь могут быть отслежены на расстоянии во время этих виртуальных визитов.

При внедрении телемедицинских услуг, особо значимой вопрос становится доступность и надежность интернет-соединения, в особенности в сельских и отдаленных районах. Доступ к стабильному высокоскоростному интернету является центральным элементом дистанционного медицинского обслуживания, так как он обеспечивает своевременный обмен информацией между пациентами и медицинскими профессионалами.

Носимые устройства и специализированные приложения для мониторинга состояния здоровья должны регулярно передавать данные, и, чтобы это происходило, дистанционный доступ в Интернет должен быть стабильным, быстрым и защищенным.

– Как еще можно дистанционно мониторить состояния здоровья помимо мобильных приложений и датчиков?

– Носимые датчики для химического анализа - это потенциально прорывные технологии, которые могут осуществлять мониторинг здоровья на молекулярном уровне, что предоставляет огромные возможности для поддержания здоровья пожилых людей. Несмотря на то что текущие носимые устройства в основном проводят только поверхностные измерения, новые неинвазивные технологии мониторинга стремятся собирать данные из глубоких тканей. Эти технологии позволят собирать важные сведения о физиологическом состоянии внутренних органов и тканей в реальном времени, причем эти данные могут коррелировать с различными состояниями заболеваний или предсказывать проявление симптомов.

Носимые химические сенсоры, которые могут предоставлять информацию непрерывно, находятся на ранней стадии развития. Существующие устройства, в основном, мониторят биомаркеры, связанные с работоспособностью. Активность инноваторов сейчас переключается на мониторинг лекарственных средств или биомаркеры, связанные с гериатрическими заболеваниями.

Затруднения в внедрении этих методов на практику связаны с проблемами полуинвазивности измерений (как в случае с системами мониторинга глюкозы для лечения диабета) и необходимостью разработки новых методов анализа на поверхности тела для непрерывного мониторинга более широкого спектра биомаркеров.

Важно отметить, что с точки зрения биосовместимости сенсоров, современные материалы, такие как малотоксичные сенсорные материалы, могут быть использованы с учетом чувствительности кожи пожилых людей и язвенных областей, что значительно улучшает комфорт использования.

– Несколько лет назад Вы получили награду Global Award в международном конкурсе Healthy Longevity Global Challenge. Что это для вас значит?

– Healthy Longevity Global Challenge - это престижный международный конкурс, который ежегодно отбирает всего несколько ученых с самыми прорывными идеями и технологиями в области здравоохранения для старшего поколения. Ежегодно десятки тысяч ведущих ученых со всего мира представляют свои новаторские подходы и решения для улучшения здоровья и качества жизни пожилых людей. Он служит катализатором для того, чтобы продвигать лучшие идеи, программы и технологии, которые обеспечивают здоровое долголетие.

Процесс отбора участников конкурса проводится ведущими глобальными экспертами в данной области и основывается на строгой оценке прогрессивности предлагаемых идей, их научного обоснования, потенциала для реального применения и влияния на жизни пожилых людей. Мне посчастливилось получить эту награду за мои разработки в области цифровой медицины и цифровых биомаркеров.