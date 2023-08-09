Производители пугают россиян ростом цен на чай и кофе: как на самом деле

Рост цен у производителей не означает, что ровно так же вырастут цены на чай и кофе в магазинах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Только на днях Росстат порадовал, что инфляции у нас с начала года набежало всего 3,5% против почти 11% за те же месяцы в прошлом году, как… Вот здрасьте, производители чая и кофе грозят повышением цен на 6-9% с сентября. Причины — упавший курс рубля, на который еще и накладывается подорожание сырья на мировых рынках.

- На цену такой продукции, как чай, кофе, шоколадные изделия (ряд производителей кондитерских изделий тоже уже предупредили повышении цен — Ред.) в первую очередь влияет стоимость сырья, которое не производится на территории России, - комментируют ситуацию в российском Минсельхозе. А для утешения добавляют:

- На российском рынке сформирован широкий ассортимент указанной продукции в различных ценовых категориях.

По данным компании NielsenIQ, с февраля 2022 по февраль 2023 в рознице кофе уже подорожал в среднем на 30%. Чай чуть меньше, но тоже неслабо — на 20%. Куда еще дорожать? Эдак значительной части российских потребителей придется с утра пить кефир, не столь зависимый от курсов валют.

- Рост цен у производителей не означает, что ровно так же вырастут цены на чай и кофе в магазинах, - рассказал KP.RU гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. - Как они изменятся, спрогнозировать сейчас сложно. У разных торговых сетей своя ценовая политика. И у них есть и разные инструменты, благодаря которым они могут делать рост цен на определенные категории товаров не очень заметным или совсем не заметным для потребителей. Например, манипулируя торговой наценкой. На самом деле повышение цен сейчас ни в интересах ни производителей, ни продавцов. Потому что они прекрасно понимают, что за ним последует снижение спроса. В прошлом году, когда был сильный рост цен на кофе, мы и так уже увидели снижение потребления кофе. А никто не хочет резко снижать свои обороты.

Как предполагает эксперт, по этой причине в сегменте эконом (дешевый растворимый кофе и самый дешевый чай в пакетиках) потребители, скорее всего, ничего не заметят или повышение цен будет малозаметным. Это сегодня общая политика и производителей и торговых сетей: «экономный» покупатель смотрит прежде всего на цену, поэтому все участники поставок заинтересованы в том, чтобы она особо не росла. Раскошеливаться за это придется более платежеспособным покупателям-середнячкам. И — в первую очередь - любителям премиальной продукции, которые готовы платить за качество столько, сколько надо. То есть для этой категории рост цен на чай-кофе может оказаться гораздо больше объявленных 6-9%.

- Чай, который у нас сейчас продается, на 95% расфасован внутри страны, - добавляет Чантурия. - Только 5% импортируется в готовом виде. Для кофе соотношение похуже: примерно 75% на 25%. Валютная часть себестоимости где-то выше, где-то ниже, в зависимости от того, какая часть упаковки производится в России, а какую приходится импортировать. Но все равно это просто счастье, что у нас есть собственная чаеразвесочная и кофеперерабатывающая промышленность. И благодаря этому в себестоимости продукции присутствует и рублевая часть, которая не зависит от курсовых колебаний. Это позволяет избежать драматических изменений цены. Если бы мы сейчас, как в 90, импортировали на 100% готовую продукцию, мы бы сейчас увидели рост цен в десятки процентов.