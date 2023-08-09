«Пусть все решит закон!»: Слава подала заявление против хирурга Хайдарова в Росздравнадзор

Певица Слава и адвокат Елена Сенина Фото: соцсети

Скандал вокруг звездного хирурга Тимура Хайдарова, которые сделал неудачную пластику певице Славе, Любови Успенской и еще нескольким десяткам женщин, продолжается. Слава (Анастасия Сланевская), которая первая публично рассказала, что стала жертвой хирургического вмешательства, специально прервала гастроли, чтобы лично встретиться с руководителем главного управления Росздравнадзора по городу Москве и Московской области Романом Курыниным.

«Специально на один день прилетела в Москву! Официально на личном приеме со своим адвокатом Еленой Сениной подала заявление и объяснила ситуацию руководителю территориального органа Росздравнадзора по г. Москве и Московской области Курынину Роману Викторовичу. Заявление принято к производству. Все по закону, без лишних разговоров, пустых программ и бессмысленных интервью. Пусть все решит закон», — написала в своем личном блоге Анастасия Сланевская.

Напомним, что в отношении пластического хирурга Тимура Хайдарова и его деятельности было подано более 20 жалоб-обращений в самые разные инстанции — от полиции до министерства здравоохранения. А количество пострадавших от рук звездного врача перевалило за 60 человек.

«Как ранее обещала сама Слава, она не оставляет десятки женщин, ставших жертвами звездного хирурга, и намерена идти до конца», — рассказала KP.RU Елена Сенина.

Ранее слава рассказала KP.RU, почему сразу не обратилась в суд или в тот же Росздравнадзор. Артистка сообщила, что была в приятельских отношениях с врачом и рассчитывала и надеялась решить вопрос мирным путем.