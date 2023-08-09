Герой спецоперации «Z» сержант Киселев уничтожил в бою группу диверсантов

Ефрейтор Сергей Косенков и сержант Павел Киселев

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Дерзость войскам не помеха», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам давал наставления: «Трое наскочат - первого заколи, второго застрели, третьему штыком карачун!».

КОНТУЖЕННЫМ СПАСАЛ ЖИЗНИ РАНЕНЫМ

Ефрейтор Сергей Косенков

«Колонна в которой следовал водитель – санитар ефрейтор Сергей Косенков на марше в район выполнения боевой задачи, попала в засаду украинских националистов. Находясь под плотным огнем противника, Сергей, рискуя жизнью, приступил к оказанию первой медицинской помощи раненым и их эвакуации. После доставки очередного раненного вблизи санитарного автомобиля, у которого находился Косенков, взорвался минометный снаряд, в результате чего он получил контузию. Несмотря на контузию, Косенков продолжил переноску и погрузку раненых, после чего вывез их из-под обстрела и доставил в медицинский отряд специального назначения. Благодаря смелым и уверенным действиям ефрейтор Сергей Косенков эвакуировал 13 военнослужащих в медицинский отряд специального назначения, тем самым сохранив им жизни».

УНИЧТОЖИЛ В БОЮ ГРУППУ ДИВЕРСАНТОВ

Сержант Павел Киселев

«Командир отделения зенитной ракетной батареи сержант Павел Киселев, действуя в составе батальонной тактической группы российских десантников, выполнял боевую задачу по обороне важного стратегического населенного пункта. Оборонительные позиции, на которых находился Павел, подверглись обстрелу со стороны украинских боевиков. Киселев, мгновенно оценив сложившуюся обстановку, занял выгодную огневую позицию. Ведя огонь по противнику, сержант обнаружил группу боевиков, предпринявших попытку окружения обороняющихся российских военнослужащих. Павел, скрытно сменив позицию, открыл огонь по выдвинувшейся группе националистов и полностью уничтожил ее. После боя сержант Киселев оказал помощь медикам в эвакуации раненых военнослужащих в медицинский пункт. Сержант Павел Киселев грамотно и умело руководил отделением в стрелковом бою, отразил атаку ДРГ противника, а также оказал первую помощь 3 боевым товарищам».