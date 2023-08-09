Хинштейн обжалует решение суда по уральцу, оскорблявшему мальчика за шапку с Z

Хинштейн пояснил, что считает штраф в 7 тысяч рублей «плевком в лицо» участникам СВО и отцу пострадавшего пятиклассника Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что обжалует решение суда в Екатеринбурге, который вынес решение о штрафе для 56-летнего местного жителя оскорбившего ребенка из-за шапки с буквой Z.

«Вот эта нелюдь»: так парламентарий подписал фотографию виновного в оскорблении ребенка жителя Екатеринбурга Евгения Неустроева в своем Telegram-канале. А еще направил в Генпрокуратуру протест.

«Направляю обращение в Генпрокуратуру о привнесении протеста на это сомнительное (мягко говоря) решение. Никогда не был сторонником внесудебных методов расправы, но, честное слово, просто чешутся руки против этого мерзавца. Тем более, что отец — сегодня далеко и не может по-мужски поговорить с ним. Нападать на ребенка — способна только конечная нелюдь. А с нелюдьми — бессмысленно обращаться по-человечески», - написал депутат.

Екатеринбуржец Александр Неустроев, который обматерил мальчика в шапке с буквой Z, отделался штрафом в 7 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хинштейн пояснил, что считает штраф в 7 тысяч рублей «плевком в лицо» участникам СВО и отцу пострадавшего пятиклассника.

«Что-то неладное творится в судебной системе Свердловской области. Только вчера — возмущался необоснованно мягким приговором, вынесенным группе «бутлегеров», по чьей вине погибло 44 человека», - отметил он.

Напомним, отравителям дали сроки от 3 до 6,5 лет несмотря на то, что гособвинение просило от 5 до 10 лет.

А в среду стало известно, что Ленинский районный суд Екатеринбурга закрыл уголовное дело о хулиганстве в отношении Александра Неустроева, а судья вынесла решение о штрафе в 7 тысяч рублей.

Конфликт случился 21 апреля. В полицию обратилась мать ребенка. Неустроев признал оскорбление, но в суде извинился за свои слова.