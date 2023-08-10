В Самарской области задержали пособника киевского режима

Сотрудники ФСБ России поймали с поличным гражданина России, жителя Самарской области, который причастен к государственной измене. Как заявили в ведомстве «измене направленной против безопасности России».

«Установлено, что гражданин России инициировал переписку в интернет-мессенджере с представителем спецслужбы Украины, по заданию которого осуществлял фотофиксацию воинских эшелонов на территории Самарской области и передавал указанные фотографии с комментариями о месте производства фотосъемки и количестве военной техники», - пояснили в ФСБ России.

При задержании пособник киевского режима пытался сопротивляться, но был задержан. Кстати, поймали фотографа рядом с железной дорогой.

Теперь фигуранту уголовного дела (статья - государственная измена) грозит от 12 лет до пожизненного срока в колонии строгого режима.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.