Коронавирус возвращается? ВОЗ предупредила о росте заболеваемости из-за нового штамма

ВОЗ заявила о распространении в мире нового варианта омикрон-штамма коронавируса Фото: Shutterstock

Мы уже писали, что после отмены пандемии (ЧС по ковиду завершилась 5 мая) во многих странах перестали проводить тестирование на коронавирус. Но от этого он никуда не исчез, а продолжает мутировать и шагать по планете.

Например, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, с 13 по 30 июля коронавирусной инфекцией заразились более 1 миллиона человек, зафиксировано более 3 тысяч смертельных исходов. Но при этом смертность стабильно падает - за последний месяц уменьшились практически на 53%.

Да, число случаев заражения растет, но люди переносят болезнь как ОРВИ. Так по планете начал путешествие новый вариант «омикрона» - «Эрис» (или «Эрида»).

Вот что пишет о новом подштамме биолог Анча Баранова из США: «Волнующий народ вариант Омикрона EG.5 назвали «Эрис», а по-русски должна была бы быть «Эрида», в честь карликовой планеты Эрида, которая тоже в честь греко-римской богини раздоров и разлада.

У варианта две новые мутации, не сильно ужасные, симптомы все те же. Обновленная вакцина должна справиться. Однако подъем заболеваемости есть. Доля заболевших именно Эридой вышла с 11 процентов прошлой недели до чуть больше 17 прямо сейчас. Это в США». Так что, может, мы зря волнуемся?

Как пишет Gardian, ВОЗ объявила штамм Covid «Эрида» вариантом, представляющим интерес в связи с ростом числа случаев заболевания во всем мире со ссылкой на экспертов ВОЗ, «Несмотря на то, что EG.5 показал повышенную распространенность, высокий рост и повышенную способность ускользания от иммунитета, на сегодняшний день не было зарегистрировано никаких изменений в тяжести заболевания».

Вообще с момента своего появления SARS-CoV-2 породил множество потомков. Происходили постоянные мутации в его генетическом коде, пока в конце 2021 не появился «омикрон». И с тех пор подвариантам этого штамма осталось только конкурировать друг с другом – все более ранние версии просто исчезли. Вытеснены более поздними вариантами.

Их главная способность – стремительное распространение, обход иммунной системы и антител, в том числе от вакцин. Но эксперты по-прежнему уверяют: вакцина защищает от тяжелого течения болезни, а не от вероятности заражения. Поэтому прививаться нужно.

МЕЖДУ ТЕМ

Нам еще долго предстоит разгребать последствия ковида: мир накрывает волна депрессий, диабета, остеопороза

Вот лишь немногие из последних данных:

1. Растет число заболевших диабетом детей и подростков.

Как пишет Nature, в 2020 году было диагностировано на 14% больше случаев диабета 1 типа, чем в 2019 году. В 2021 году этот рост составил уже 27% по сравнению с 2019 годом. Именно COVID-19 так или иначе влияет на рост диабета 1 типа.

2. Старит мозг на 10 лет.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона изучили память, внимание, скорость мышления и реакции. И выяснили, что у тех участников, кто испытывал симптомы инфекции в течение 12 недель и более, точность результатов теста была сопоставима с результатами участников на 10 лет старше. Даже спустя два года они ощущают влияние постковида.

3. Вызывает головокружение и даже потерю слуха.

Ученые из Саудовской Аравии установили, что 34,5% пациентов после перенесенного ковида испытывают отологические (связанные с вестибулярным аппаратом) проблемы: головокружение, дисбаланс, потерю слуха

4. Депрессия, ПТСР.

Конечно, ковид вызывает серьезные неврологические отклонения, приводя к росту тревог, депрессий, посттравматического стрессового и других психологических расстройств. Последние данные касаются женщин с низким уровнем доходов.

А также молодых людей: после перенесенного ковида у многих сильно повышен уровень тревожности.

И как ни странно – спортсменов. Результаты американских исследований показали, что переболевшие студенты спортивных колледжей имели значительно более высокие показатели депрессии, тревожных и других психических расстройств. И что интересно: хотя студенты-спортсмены имеют низкий риск серьезных соматических осложнений после ковида, но коронавирус весьма серьезно отражается на их психике.