Специалисты Музея Победы проведут курс обучения для руководителей музеев Донбасса

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Впервые специалисты Академии Музея Победы проведут на своей базе курс обучения для руководителей и сотрудников музеев Донбасса. Среди слушателей курсов повышения квалификации представители Троицкого районного историко-краеведческого музея, Северодонецкой галереи искусств, Антрацитовского исторического музея, Музея пгт Марковка и многих других.

«Академия Музея Победы предложит курс «Современные тенденции развития музея как ресурса воспитания» и ряд других образовательных программ, которые признаются экспертами музейного сообщества по всей России», - отметила руководитель Академии Музея Победы Екатерина Патрина.

В рамках курсов повышения квалификации, с 15 по 17 августа, предусмотрены теоретические и практические занятия в историческом зале «Лица Победы», на выставках «Zаветам Vерны» и «Обыкновенный нацизм». Слушатели посетят экскурсии по масштабным иммерсивным экспозициям «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!», а также побывают в Красногорском филиале Музея Победы.

Спикеры поделятся опытом и музейными практиками с представителями учреждений культуры Донбасса, а слушатели познакомятся с современными технологиями организации музейного пространства, с актуальными методиками работы экскурсоводов, поучаствуют в формировании совместных музейных экспозиций.

По результатам обучения участники курсов получат удостоверение о повышении квалификации государственного образца.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

18 августа, в преддверии Дня фронтовой собаки, в Красногорском филиале Музея Победы откроется интерактивная программа «Мохнатые герои Победы». Участники узнают много интересного о происхождении собак, о военных «профессиях» четвероногих друзей и их уникальном вкладе Победу. Экскурсию, которая откроется в этот день в 11.00 смогут посетить бесплатно все желающие. Мероприятие завершится мастер-классом по изготовлению медали для «мохнатого героя».