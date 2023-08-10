«Страх теперь со мной навсегда»: пять откровенных историй людей, переживших нападение агрессивных собак

Нападения бездомных собак на людей в России фиксируются достаточно часто Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Пес искусал ноги и грудь ребенка, он до сих пор в больнице», - так близкие описывают состояние 8-летнего мальчика из села Чалтырь Ростовской области, ставшего на днях жертвой нападения бездомных собак.

В столице региона на улице Миронова «смесь бульдога с носорогом», как говорят местные, мертвой хваткой вцепилась в 10-летнего Никиту. Спасибо неравнодушным людям, отогнавшим зверя. Сам же школьник сейчас под наблюдением врачей - на рану наложили скобы, а в живот сделали три укола от бешенства.

«На его теле не было живого места: сквозь кровавые потеки проглядывались рваные раны от зубов», - а это рассказ уже про 46-летнего жителя Магадана, на которого в ночь на 9 августа набросили аж четыре собаки…

И такие случаи, к сожалению, по стране уже не редкость. Про ужасы на улицах каждый месяц можно увидеть новости из самых разных уголков России и решить проблему пока никак не удается. Воспоминания о встрече с агрессивными животными у каждого свои, но они точно оставляют след в жизни пострадавшего. Журналисты «Комсомолки» пообщались с людьми, пережившими нападения собак, и убедились в этом лично.

«Хожу теперь с газовым баллончиком»

По праву «столицей собачьих нападений» сегодня можно назвать Оренбург. Здесь атаковали и детей, и взрослых. Вот и в мае 25-летняя Евгения Климович из Белоруссии попала в беду. Как-то вечером с подругой они отправились гулять во дворе дома на улице Рокоссовского. Многоэтажка стоит практически в степи, где бездомные собаки чувствуют себя хозяевами - кормятся на мусорке на окраине, близлежащее поле им служит домом. А владельцы домашних здесь – жертвы. Не раз стаи нападали на тех, кто пытался прогуляться по полю со своим питомцем.

Поездка в Оренбург для Евгении Климович закончилась серьезными ранениями Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На Евгению напали прямо на детской площадке. Сначала досталось самоеду подруги, а когда она хотела вмешаться - и ей самой. Агрессивное животное, которое девушка недавно спокойно кормила, вцепилось в руку.

«От меня ее хотела отогнать прохожая, но пес стал кидаться и на нее, - вспоминает Евгения. – Ничего не оставалось, как бежать. Мы с подругой залетели в ближайший подъезд, оттуда вызвали скорую, так как у меня шла кровь».

Девушка попала в больницу. Ей сделали несколько уколов, обработали раны. Она написала заявление в полицию, правда, в уголовном деле отказали. Через некоторое время пострадавшая вернулась в Белоруссию.

«Хотя я очень люблю собак, сама держу питомца, у меня, конечно же, остался сильный страх после произошедшего в Оренбурге, - делится она. – Теперь я постоянно хожу с перцовым баллончиком. И всем советую. Потому что только это позволит избежать нападения и серьезных последствий. Да, придется брызнуть животному прямо в морду. Но оно не умрет, а у вас будет возможность убежать. В противном случае вы беззащитны. Рискуете не только здоровьем, но и жизнью».

Евгения отмечает, что в ее республике нет такой проблемы с бездомными животными.

Официально в Белоруссии убивать собак нельзя, их отлавливают и помещают в приюты.

«Никогда не вдавалась в подробности, как здесь ведется работа, но таких стай у нас нет и никогда не было, - говорит наша собеседница. – По сути, это ненормально, когда людям в собственном городе угрожает опасность и надо защищаться от животных».

Сейчас в Оренбурге к отлову бездомных животных приступил новый подрядчик из Липецка. Городского приюта по-прежнему нет, и их вывозят на заброшенную ферму в 100 километрах от города. Основная задача сегодня – отловить псов. Последнее нападение произошло в частном секторе 20 июля 2023 года - на ребенка.

«Хорошо, что ребенку не навредили»

Волгоградку Викторию Коннову покусали в мае, когда она шла на осмотр в женскую консультацию. В людном месте на беременную набросилась одна из стаи бездомных псов и вцепилась в бедро. За пару месяцев до родов женщине назначили уколы от бешенства.

После нападения Виктория боялась за своего ребенка Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Последний укол сделала на днях. Я, конечно же, переживала за состояние ребенка, ну и за собственное самочувствие тоже. Но благо, все хорошо, - вздыхает родившая месяц назад Виктория.

Теперь молодая мать старается не ходить по улице без сопровождения супруга и обходит стороной место, где ее укусила бродячая собака. О том несчастном случае ей напоминает шрам на бедре.

Раны девушка оперативно обработали в больнице Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Страх, конечно, присутствует. Поэтому я хожу по улице теперь только с мужем, чтобы за него спрятаться, - признается Виктория Коннова. - Отпугиватель собак не вижу смысла покупать, говорят, он особо не помогает.

Покрылась сыпью от уколов и шарахается от собак

На 14-летнюю Аню из пригорода Самары (имя ребенка изменено – прим.ред) собаки напали возле ее собственного дома 16 мая 2023 года. Девочка возвращалась из школы и почти дошла до подъезда, когда на нее накинулась стая бродячих псов. Если бы не стоящая рядом женщина, старшеклассницу бы загрызли.

«Моя дочь сильно перепугалась, это было первое нападение собак в ее жизни. Свора бросилась на нее, и одна собака схватила за ногу. Рядом стояла женщина со своей собакой в наморднике, я знаю, что она подкармливает бродячих псов. Эта женщина дала команду разъяренным псам, и они отступили. Дочь пришла домой вся в слезах, мы минут 15 не могли ее успокоить», - рассказывает журналисту «КП-Самара» мама девочки Юлия.

Сквозь рыдания пострадавшая рассказала родителям, что произошло. На брюках не было дыр, но, когда подросток сняла их, родители ахнули.

14-летняя Аня из Самары после уколов покрылась сыпью, а следы от ран до сих пор дают о себе знать Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- У дочери был огромная гематома во все бедро. Я позвонила в полицию, но там мне не помогли, отправили в департамент городского хозяйства. В скорой нам посоветовали обработать рану – промыть хозяйственным мылом, чтобы смыть слюну собаки и залить перекисью, после этого мы поехали в областную больницу, где дочке сделали первый укол от бешенства, - говорит мама пострадавшей.

После уколов от бешенства девочка покрылась сыпью – врачи говорят, что так проявилась аллергическая реакция, и пришлось лечить уже ее. Из-за сыпи школьница была вынуждена пропустить весь конец учебного года.

«Хотя собак в нашем дворе сейчас почти не осталось, а с момента нападения прошло уже почти три месяца, Аня до сих пор боится ходить по двору и тревожно оглядывается по сторонам – мол, нет ли поблизости псов, - признается Юлия. - Непроизвольно шарахается и от домашних животных, хотя, конечно, пытается держать себя в руках. А на ноге остался уродливый шрам, и исчезнет ли он со временем – никто пока гарантий дать не может. У меня есть еще младший трехлетний ребенок, и мы тоже до сих боимся выходить гулять на детскую площадку – мало ли что в голове у этих собак».

«Я до сих пор мучаюсь кошмарами»

- Раны у Тани страшные, - делилась с «КП-Иркутск» тетя девушки Альбина. – Лица практически нет, все тело искусано. Девочку ввели в искусственную кому, она дышит с помощью аппарата ИВЛ. Лежит вся в трубочках…

Эта громкая история произошла еще 23 декабря 2020 года в Улан-Удэ. В то утро Татьяна, жительница СНТ «Весна», спешила на прием к стоматологу. Вышла из дома и уже прошла несколько десятков метров, как вдруг услышала громкий лай. Через несколько секунд она поняла, что на нее летит свора из 8-10 бездомных собак. Животные повалили хрупкую сибирячку на землю, вцепились в нее клыками… Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы не соседка, которая услышала крики, доносящиеся с улицы. Пенсионерка выскочила из ограды и начала стучать палкой по забору. Шум привлек внимание других местных жителей, они бросились на помощь пострадавшей, занесли ее домой и вызвали скорую помощь. Боль была настолько сильной, что Таня даже не могла говорить.

В июне 2023-го Татьяна до сих пор все помнит, да и видит пока одним глазом, правый - до сих пор зашит. Сколько он будет еще в таком состоянии - неизвестно. Сибирячка верит в лучшее, но живет в страхе.

«Я до сих пор много переживаю и мучаюсь кошмарами, - признается она. – Я боюсь выходить на улицу из-за случившегося. Но стараюсь держаться благодаря поддержке близких людей».

Девушка не скрывается, что отныне боится собак. Ее история наделала шума в соцсетях - она благодарна всем, кто ее поддерживал.

Пережила нападение и стала зооволонтером

Но есть и обратные случаи. Зооволонтера из Челябинска Юлию Митюгову сложно представить без собак. А ведь когда-то на нее напал ротвейлер. И хотя шрам на руке по-прежнему напоминает о том дне, девушка признается: любит четырехлапых всей душой. Она активно помогает бездомным и потерявшимся животным и ведет блог об осознанном собаководстве.

«Мне было лет 8, моей сестре 7. Мы пришли без предупреждения в гости к подруге на их дачный участок. Там жила собака породы ротвейлер. В обычной жизни – добродушное создание. Но, как оказалось, на днях собачка родила, а тут мы заходим в ворота с радостными криками. Она тут же сорвалась с места и побежала на нас. Помню, что успела собой закрыть сестру и выставить вперед руку, в которую и вцепилась собака. В этот момент из домика вышел дедушка нашей подруги, который так гаркнул на ротвейлера, что та тут же ринулась к щенкам».

Несмотря на пережитое нападение в детстве, Юлия сегодня любит собак Фото: из архива "КП"

К девочкам мгновенно примчалась помощь. А пришедших на крик родителей, захлебываясь в слезах, успокаивала сама маленькая Юля:

«Говорила, чтобы не обижали собаку, не ругали ее. Мы никому не сказали, что идем в гости. И я чувствовала свою вину. В 90-е часто избавлялись от питомцев ужасными способами. Особенно на дачах».

После той истории прошло почти 30 лет. Девушка говорит, что тогда нашла объяснение случившемуся, что помогло избежать психологической травмы. Сейчас в доме Юлии живут две дворняжки, их она взяла с улицы еще маленькими щенками. Вместе с ними растет сын, который активно помогает маме волонтерить. К слову, сестра, которую защищала смелая девочка, тоже собачница.

Юля отмечает, что кусают и домашние питомцы – как случилось с ней. Девушка продвигает идею осознанного собаководства, чтобы как можно меньше собак оказывались на улице, а домашние были правильно воспитаны – только так можно избежать трагических историй.

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