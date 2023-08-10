Повысились прозрачность и скорость: как цифровизация влияет на всю сферу строительства

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Скорость выполнения национальных проектов в сфере строительства во многом зависит от того, насколько быстрым станет инвестиционно-строительный цикл. При этом не стоит забывать и о росте производительности труда. Поэтому в отрасли постоянно сокращаются административные барьеры - отменяются избыточные и дублирующие процессы и операции, создаются понятные и прозрачные процедуры взаимодействия различных участников строительной сферы.

ЦИФРА РЕШАЕТ

Всем этим Москва активно занимается уже более десяти лет. Подспорьем в работе стала цифровизация основных документальных процессов, а также перевод в онлайн госуслуг Стройкомплекса.

На сегодня все основные процессы в строительстве, в том числе и участие в них ресурсоснабжающих организаций, переведены в «цифру». Единым «входом» для получения услуг в сфере стройки стал официальный портал мэра и правительства Москвы mos.ru. На нем застройщику доступно большинство госуслуг. Все необходимые документы при этом можно получить благодаря межведомственному электронному взаимодействию и без запроса у заявителя.

Процедуры в строительстве в Москве настолько хорошо цифровизованы, что теперь можно сделать следующий шаг к оптимизации услуг – предоставление комплексных услуг. Например, в онлайне застройщикам окажут комплексную услугу, в которую входят две услуги по одной заявке - ввод объекта в эксплуатацию и постановка на кадастровый учет.

Эффект от оцифровки столичных процессов управления стройкой оценил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Цифровизация столичных строек позволила сократить сроки согласования документации в 5 раз и снизить стоимость строительства на 10%», - рассказал Бочкарев.

В самом деле, благодаря внедрению «цифры» в выигрыше все участники строительного процесса - растет его скорость и экономическая эффективность, появляются прозрачность и возможность избавиться от рутины.

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ОНЛАЙН-ЗАПРОСОВ НА ГОСУСЛУГИ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

Обратимся к статистике запросов на оказание госуслуг. Она подтверждает, что переход на электронный формат взаимодействия положительно воспринял и бизнес. Подробностями поделилась председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Только с начала этого года ее ведомством были одобрены более 18 тысяч заявок на предоставление государственных услуг, оформленных на портале mos.ru.

«Самой популярной услугой, предоставляемой нашими специалистами, остаётся приёмка исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений — её оказали более семи тысяч раз за это время», - сообщила Княжевская.

По ее словам, в тройке лидеров также приёмка материалов и результатов инженерных изысканий и подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ).

А в пятерке самых популярных госуслуг Комитета оказались еще две – оформление архитектурно-градостроительных решений и согласование дизайн-проекта размещения вывески. За ними обратились около 600 заявителей.

В целом же число электронных запросов на предоставление государственных услуг, поступающих в Москомархитектуру, выросло за последние пять лет в шесть раз.

«В первую очередь такой рост произошел в связи с развитием столичной строительной отрасли и методичной работой над упрощением процесса подачи документов, оптимизации их пакета и слаженных действий непосредственно с заявителями», - уточнила Княжевская.

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РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Цифровизация отрасли проходит успешно. Но на этом важная работа не прекращается. Наоборот, активно продолжается. В начале августа этого года на официальном портале мэра и правительства Москвы стала доступна обновленная услуга направления уведомлений о проведении земляных работ. Специалисты Стройкомплекса и смежных органов власти доработали процессы подачи уведомлений в Информационно-аналитической системе управления градостроительной деятельностью (ИАС УГД).

А недавно Минстрой России и правительство Москвы заключили соглашение о сотрудничестве в сфере разработки проектов единых стандартов обмена данными между участниками градостроительной деятельности, а также дальнейшей проработки проектов форм электронных документов, применяемых в строительной отрасли.

КСТАТИ

В течении нескольких лет Стройкомплекс Москвы создает электронные сервисы, в числе которых:

- «Калькулятор процедур»;

- личный кабинет застройщика;

- портал «СтроимПросто»

С их помощью можно получить информацию о градостроительной и разрешительной документации, последовательности прохождения процедур, работе правительства Москвы по снижению административных барьеров в строительной отрасли.

Кроме того, с 2014 года в электронном виде действует Московский территориальный строительный каталог (МТСК) - открытый ресурс, являющийся частью Информационно-аналитической системы управления градостроительной деятельность.