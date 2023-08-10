Появились первые фото Лады Дэнс в больнице после страшного ДТП. Она впервые увиделась и поговорила с близкими

Появилось первое фото Лады Дэнс в больнице после ДТП. Фото: Предоставлено КП

5 августа певица и участница шоу «Маска» Лада Дэнс попала в тяжелое ДТП: «Мерседес», в котором артистка возвращалась с корпоративного выступления, столкнулся с несколькими машинами и угодил в кювет. Вокалистку срочно эвакуировали вертолетом МЧС в одну из больниц, где она теперь проходит восстановление и лечение. Вместе с ней пострадала и близкая подруга, хореограф Елена Романова — она повредила челюсть и рассекла лоб.

8 августа в сети появилась информация о том, что у артистки появились проблемы с речью. Якобы характер травм (внутримозговая гематома) наложил отпечаток и на способность коммуникации, что для певицы может быть фатальным событием. Директор Лады, известный продюсер Сергей Пудовкин, это не подтвердил. И был вынужден экстренно вернуться из отпуска в Москву, чтобы разобраться во всем самому.

10 августа KP.RU удалось получить первые снимки Лады из больницы. На них видно, что у артистки забинтована голова и есть повреждения в районе уха. При этом лицо вокалистки сильно не пострадало.

10 августа KP.RU удалось получить первые снимки Лады из больницы. На них видно, что у артистки забинтована голова и есть повреждения в районе уха. Фото: Предоставлено КП

На другом фото, сделанном уже не Ладой, видно, как врачи проводят ей обработку лица ватными дисками. Артистка находится в отдельной палате, у нее на столе стоит бутылка минеральной воды. Информация по поводу нарушения речи вокалистки все еще не подтверждается. По словам директора, она полноценно общалась и разговаривала с близкими.

— Надеюсь, в ближайшие дни Лада самостоятельно сделает видео обращение по состоянию здоровья, даст комментарий, — пояснил KP.RU Сергей Пудовкин. — От себя хочу сказать: сейчас самое главное — это реабилитация и отсутствие тяжелых последствий перенесенной аварии. Сегодня певица разговаривала, общалась с родными и близкими. В настоящий момент врачи решают косметические проблемы на лице, проводят все необходимые процедуры.