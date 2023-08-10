Ким Чен Ын велел готовиться к войне: Что это значит

Ким Чен Ын сообщил о наращивании подготовки армии КНДР для наступления Фото: REUTERS

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на заседании центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи призвал к дополнительной подготовке к возможной войне, увеличению производства оружия и расширению военных учений. Сообщая об этом, телеграфное агентство КНДР добавляет, что был уволен начальник генштаба страны и назначен новый.

В Северной Корее, как все хорошо знают, случайно ничего не происходит. Председатель КНР Си Цзиньпин уже неоднократно заявлял, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) и народ страны должны быть готовы к возможной масштабной войне. Он призывал заметно обновленный высший генералитет НОАК «не бояться воевать и принимать трудные решения», подчеркнув: «Мы должны говорить с врагами на языке, который они понимают». Сравним с новостью из КНДР: Ким Чен Ын «сделал важный вывод о дальнейшем наращивании военной подготовки Корейской народной армии (КНА) в наступательном ключе». Улавливаете сходство? И ведь не секрет, что между КНР и КНДР существуют самые тесные связи, в том числе и по военной линии.

Напомним, что в конце июля лидер КНДР в речи по случаю 70-летия окончания Корейской войны отчеканил: «Еще раз подчеркиваю, что КНДР полностью готова к любому военному столкновению с США», уточнив для ясности, что при необходимости Пхеньян готов мобилизовать свои «силы ядерного сдерживания». И не забываем, кто был среди слушателей - министр обороны России Сергей Шойгу, которому корейцы устроили подчеркнуто теплый прием. Чего только стоит «русская часть» праздничного концерта, устроенного корейцами, ставшая у нас хитом соцсетей! Так что содержательная и эмоциональная составляющие прошедших в Пхеньяне торжеств на фоне последних новостей из столицы КНДР наводят, как говорят, на «определенные мысли».

В сообщениях о пребывании Шойгу в Северной Корее и его переговорах с высшим руководством страны как раз определенности было немного. В основном ритуальные заверения в дружбе и сотрудничестве двух стран, готовности оказывать друг другу поддержку… Но никакой конкретики. Откуда ей и быть, ведь наверняка говорили как раз о конкретных вещах на фоне нынешней кризисной обстановке в мире, а раз так, то содержание этих бесед сугубо секретное. Но не обремененные обязанностью соблюдать гостайну эксперты и обозреватели (да и откуда им ее знать?) тут же стали анализировать, рассуждать и строить догадки.

Среди этих догадок были очень любопытные. Например, о возможных поставках в Россию северокорейского оружия и боеприпасов, необходимых для СВО. И наоборот, поставках современных видов российского оружия для северокорейской армии. Ведь снаряды из Южной Кореи, пусть и через американцев, доходят до украинской армии…

Или вот еще такие догадки: а вдруг найдутся северокорейские добровольцы, которые захотят дать отпор иностранным наемникам, воюющим в ВСУ? Пусть немного, ну тысяч 150-200. Ведь всего в КНА миллион двести тысяч бойцов. Или как вариант - участие северокорейских строителей в восстановлении новых территорий России. А что у них в руках окажется, мастерок или автомат, тоже догадки строились…

Сегодня уже никто и не скрывает, ни у нас, ни в Китае, ни в КНДР, да и в Европе и даже США, что большая война не просто на пороге, а уже в дверях, вот-вот порог переступит. И все к ней готовятся. НАТО формирует на восточных границах новые военные контингенты в триста тысяч, стягивают туда технику, которую пока еще не успели передать Киеву. В США готовят новый военный эпический бюджет под триллион долларов. Немцы и поляки спорят, кто из них создаст самую сильную армию в Европе. А на Украине уже долгое время ведутся боевые действия.

Как там древние говорили? Хочешь мира - готовься к войне. Вот все и пытаются сохранить мир, который каждый представляет по-своему, все больше понимая, что за этот мир придется воевать. Товарищ Ким Чен Ын тоже об этом и сказал.