Кандидата в президенты Эквадора дерзко расстреляли после митинга: накануне он получил «черную метку» от банды

Работа криминалистов на месте убийства кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Фото: REUTERS

Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был застрелен сразу после своего предвыборного митинга в столице страны – городе Кито. Как пишет El Mundo, политик был убит тремя выстрелами в голову. Преступник подобрался к Вильявисенсио, когда тот садился в свою машину.

На распространившемся в соцсетях видео можно увидеть, как политик в сопровождении охраны выходит из столичного колледжа после завершения митинга и уже практически успевает сесть в белый пикап и закрыть дверь, как вдруг раздается серия выстрелов. Прокуратура Кито уточнила, что три из них попали в голову Вильявисенсио, еще девять человек получили ранения, в том числе двое офицеров и кандидат в депутаты Национального собрания.

Досрочные выборы президента и парламента Эквадора были назначены на 20 августа, поэтому по всей стране сейчас проходят предвыборные митинги.

Тяжелораненого кандидата в президенты доставили в близлежащий госпиталь, где он скончался, не приходя в сознание. Полиции удалось задержать шестерых подозреваемых, стрелявших в Вильявисенсио. Спустя несколько часов медики диагностировали смерть одного из преступников, тяжело раненного во время последующей перестрелки с силовиками.

Смерть Вильявисенсио подтвердил его друг и действующий президент Эквадора Гильермо Лассо. Последний в обращении к нации также объявил о введении режима ЧП на всей территории страны и национальный трехдневный траур.

Фернандо Вильявисенсио. Фото: REUTERS

– Объявляю режим ЧП на 60 дней. Вооруженные силы с этого момента мобилизованы по всей территории страны, чтобы гарантировать безопасность граждан, спокойствие отчизны и проведение свободных и демократических выборов, – сообщил Лассо.

Примечательно, что по данным последнего экзит-пола, Вильявисенсио не набирал достаточного количества голосов для победы в гонке за президентское кресло и занимал в рейтингах лишь четвертое-пятое место. Советник кампании застреленного кандидата Патрисио Сукиланда рассказал, что еще за несколько дней до митинга политику минимум трижды угрожали убийством, в том числе лидеры могущественного мексиканского картеля Синалоа. При этом Вильявисенсио продолжал открыто говорить о связи между организованной преступностью и государственными чиновниками.

Сам политик также заявлял, что получал угрозы от банды Los Choneros и ее главаря по прозвищу Фито. За день до митинга Вильявисенсио написал своим сторонникам в соцсетях: «Мне сказали носить бронежилет. Вы – мой лучший бронежилет».

По мнению экс-полковника военной разведки Эквадора Эдисона Ромо, разоблачения беззакония в стране сделали Вильявисенсио «угрозой для международных преступных организаций». В свою очередь президент Лассо осудил убийство политика и предположил, что за его убийством может действительно стоять организованная преступность.

– Уверяю вас, что это преступление не останется безнаказанным. Организованная преступность зашла слишком далеко, но она ощутит на себе всю тяжесть закона, – заявил глава Эквадора. – Это политическое преступление, которое носит террористический характер. Мы не сомневаемся, что это убийство было попыткой саботировать избирательный процесс.

Четыре из семи оставшихся кандидатов в президенты объявили о приостановке своих избирательных кампаний. Однако согласно обращению главы избирательного совета республики Дианы Атамаинт, несмотря на убийство Вильявисенсио, дата выборов останется прежней.

Спустя несколько часов после смерти Вильявисенсио несколько офисов его предвыборной кампании подверглись вооруженным нападениям, а в 20 метрах от места убийства политика саперы обнаружили и обезвредили самодельную взрывчатку. Полиция продолжает поиски аналогичных устройств вокруг офисов Вильявисенсио.

Меньше месяца назад схожим образом был убит Агустин Интриаго, 38-летний мэр портового города Манта на западе Эквадора. Преступники подъехали к политику на автомобиле, затем из него вышел мужчина и выстрелил шесть раз. Глава города был доставлен в больницу, но врачам не удалось спасти его жизнь. Тогда еще живой Вильявисенсио обвинял Интриаго в причастности к картельным сговорам во время торгов.