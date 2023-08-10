Минобороны России предотвратило несколько воздушных атак Киева

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков Фото: Министерство обороны РФ

Подразделения Минобороны России продолжают улучшать положение по переднему краю на Купянском направлении. Несколько дней назад штурмовые отряды «Западной» группировки войск хорошо промяли рубежи ВСУ на широком участке фронта и закрепились на вражеских позициях.

Только за прошедшие сутки на этом участке наши воины отразили семь контратак, в которых ВСУ потеряло более 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, американские самоходку М109 «Paladin» и артиллерийскую систему М777.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал на прошедшем брифинге о потерях ВСУ на других участках линии соприкосновения за минувшие сутки: на Донецком направлении в 17 атаках ВСУ потеряли свыше 290 украинских военнослужащих, на Запорожском до 125, на Краснолиманском до 60, на Южно-Донецком более 130, на Херсонском до 30.

Кроме 690 наемников киевского режима наши воины ликвидировали польскую самоходку «Krab», американскую артиллерийскую систему М777, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, танк, а также десятки бронемашин, автомобилей, гаубиц и других орудий.

За это время оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками в Дылеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ, а в Торском и Авдеевке два пункта управления 63-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. Артиллерией нашей группировки в течение суток нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 146 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, чьи воины перехватили пять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ураган», сбили в небе Донбасса 38 украинских беспилотников.

Отметим, сегодня ночью над Калужской Московской областью, Севастополем также были пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами.

«Два БПЛА летящих в направлении города Москвы, уничтожены средствами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области. Вблизи города Севастополь дежурными средствами ПВО были поражены два БПЛА, еще 9 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и не достигнув цели потерпели крушение в акватории Черного моря», - отметили в Минобороны России.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

458 - самолетов.

245 - вертолетов.

5638 - беспилотных летательных аппаратов.

428 - зенитных ракетных комплексов.

11216 - танков и других боевых бронированных машин.

1144 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

5837 - орудий полевой артиллерии и минометов.

12165 - единиц специальной военной автомобильной техники.