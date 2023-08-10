СК РФ назвал имена бандитов, напавших на участников СВО в Забайкалье

Следственное управление СК России по Забайкальскому краю задержало двоих подозреваемых за нападение на участников специальной военной операции (СВО). Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственное управление СК России по Забайкальскому краю задержало двоих подозреваемых за нападение на участников специальной военной операции (СВО). Их будут судить по статьям «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов России и ее граждан, повлекшие причинение вреда здоровью и имуществу граждан» и «умышленное причинение легкого вреда здоровью, умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Как стало известно KP.RU, под арестом уже два бандита: 19-летний учащийся Приангарского государственного колледжа Владислав Александров и 27-летний Сергей Пискарев. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности. Третий, 43-летний Иван Зырянов, хоть и не привлекался, оказался самым матерым. Взял дома ружье и сбежал в неизвестном направлении. Его уже подали в международный розыск.

«По версии следствия, в ночь на 5 августа 2023 года в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края обвиняемый вместе с другими соучастниками спровоцировал конфликт с двумя 36-летними мужчинами. Публично высказывая претензии по поводу участия мужчин в специальной военной операции, злоумышленники нанесли одному из потерпевших множественные удары по различным частям тела, сорвали с его одежды государственную и общественную награды, а также повредили его автомобиль. В результате нападения здоровью мужчины причинен легкий вред, сумма материального ущерба составила более 800 тысяч рублей», - говорится в материалах следствия.

Следователи СК России проводят допросы, экспертизы и допрашивают свидетелей нападения.

Уголовные дела по ст. 115 УК РФ (побои) и ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества) были изъяты прокурором из органов полиции и переданы для дальнейшего расследования следователям СК в связи с тяжестью состава преступления, предусмотренного ст. 280.3 УК РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России). Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль установление обстоятельств этого инцидента в Забайкальском крае.