Родителям в помощь: 8 простых правил крепкого здоровья ребенка

«Мой четырехлетний ребенок часто болеет, беру больничный по уходу практически каждый месяц! Неужели это нормально?», – с такой проблемой взволнованные родители часто обращаются к педиатрам. «Комсомолка» решила задаться этим недетским вопросом и разобраться, почему малыши часто подхватывают вирусные заболевания и как им помочь побороть все недуги.

Для начала спешим успокоить: как уверяют врачи, дети до шести лет не просто могут – они должны регулярно болеть простудами (до 10-12 раз в год), таким образом адаптируясь к жизни в коллективе. Это абсолютно нормально, через этот период проходит каждый ребенок, постепенно становясь редкоболеющим взрослым. Отметим, что болезнь должна переноситься легко и без осложнений. Одно дело, когда ОРВИ проходит с обычным насморком, легким кашлем и небольшой температурой, другое – когда к симптомам добавляются бронхит, синусит или гнойный отит.

В первом случае достаточно промывать нос, пить много жидкости, чаще проветривать комнату, во втором – срочно бежать к педиатру и выписывать лекарства с процедурами. Но это не значит, что нужно заниматься здоровьем только в период болезни – детскому организму нужно помогать всегда. База здоровья, которую взрослые закладывают своим детям в раннем возрасте, станет их главным помощником на всю жизнь. Чтобы сделать иммунитет крепким и не допускать сложного течения заболеваний, необходимо соблюдать несколько простых правил, к которым смогут довольно легко привыкнуть как родители, так и дети.

Все правила с пояснениями вы найдете в подробной статье «КП» по ссылке. Их можно распечатать и повесить на холодильник, сделав уставом семьи. Мы также задали несколько популярных вопросов врачу-педиатру, которые помогут родителям понять, как еще уберечь ребенка от частых простуд и когда пора бить тревогу.