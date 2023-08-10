«Все должно служить делу разума и чести»

Памятник поэту на Чистых прудах в Москве, фото с сайта https://kazembassy.ru

Республика Казахстан отмечает 178-летие со дня рождения поэта, философа и композитора Абая Кунанбаева (1845-1904), основоположника казахской словесности, которого чаще называют просто по имени. День Абая стал официальным праздником Казахстана в 2020 году, когда республика отмечала его 175-летие. Поэт и просветитель родился неподалеку от города Семей, он получил образование в медресе, где изучал не только теологию, но арабскую и персидскую литературу. Абай также увлекался музыкой, писал песни и романсы на свои стихи. Перу Абая принадлежит 170 стихотворений, несколько поэм и более полусотни поэтических переводов, главным образом с русского, он переводил на казахский язык стихи Пушкина, Лермонтова, Крылова. Творчество самого Абая переведено на 60 языков мира.

Улицы и площади имени Абая, а также памятники великому поэту, есть практически в каждом казахстанском городе и во многих городах мира. В настоящий момент в стране насчитывается 18 452 человека с именем Абай. Это не удивительно – для казахов Абай значит не меньше, чем Пушкин для русских. Кстати, величественный памятник Абаю установлен и в Москве на Чистых прудах.

С поздравлением по случаю дня рождения поэта к гражданам Казахстана обратился президент страны Касым-Жомарт Токаев. «Поздравляю всех с Днем Абая! Великий поэт внёс огромный вклад в духовное развитие нации. Его заветы служат нравственным ориентиром для подрастающего поколения. Понятие «Адал азамат» («ответственный гражданин» - Ред.) тесно связано с его концепцией «Совершенного человека». Наш долг – чтить бесценное наследие Абая», – говорится в поздравлении президента.

Сегодня же в рамках празднования 178-й годовщины со дня рождения Абая Кунанбаева дипломаты посольства Казахстана в России во главе с послом Дауреном Абаевым возложили цветы к памятнику великому поэту и мыслителю в Москве на Чистых Прудах. Как отметил Даурен Абаев, благодаря творчеству Абая произведения Пушкина, Лермонтова, Гёте, Байрона, Шиллера и других представителей мировой культуры заговорили на казахском языке.

Дипломаты посольства Казахстана в России во главе с послом Дауреном Абаевым возложили цветы к памятнику великому поэту и мыслителю в Москве на Чистых Прудах. Фото с сайта https://kazembassy.ru

В мероприятии также приняли участие представители казахской диаспоры Москвы и студенты местных ВУЗов. В формате "Абайские чтения" они прочли Слова Назидания, спели знаменитую песню "Желсіз түнде жарық ай" («Тихой ночью яркая луна»), а также ответили на вопросы викторины о творчестве мыслителя. Победители получили памятные подарки.

«Воспитывай свой характер»!

Как уже говорилось, творчество Абая не ограничивалось поэзией. Его философские, религиозные и этические взгляды воплощены в «Словах назидания» - лиричных мини-очерках, напоминающих по стилистике «Опавшие листья» русского философа-парадоксалиста Василия Розанова (1856-1919). Помимо вечных вопросов мироздания и человеческого бытия, в 45 «Словах» Абай размышляет о настоящем и будущем казахов, о взаимоотношениях людей и народов. Многие его размышления о мире актуальны и ныне, судите сами:

Слово 3 (здесь и далее фрагменты): «Мудрые мира давно заметили: человек ленивый, как правило, труслив и безволен; безвольный — труслив и хвастлив; хвастливый — труслив, глуп и невежествен; глупый — невежествен и не имеет понятия о чести, а бесчестный побирается у лентяя, ненасытен, необуздан, бездарен, не желает добра окружающим. Пороки эти от того, что люди озабочены только одним — как можно больше завести скота и стяжать тем самым почет у окружающих. Когда б они занялись земледелием, торговлей, стремились к науке и искусству, не произошло бы этого».

Слово 12: «Когда кто-то учит других слову Божьему, хорошо ли, плохо ли делает он свое дело, у нас язык не повернется запретить ему проповедь, ибо нет ничего предосудительного в делах благонамеренных. Пусть наставляет, если даже сам недостаточно просвещён. Но ему следует помнить два непреложных условия.

Прежде всего, он должен утвердиться в своей вере, во-вторых, пусть слишком не довольствуется тем, что знает, а постоянно совершенствуется. <…> Кто небрежен, не соблюдает себя в строгости, не умеет сострадать, того нельзя считать верующим — без бережливости и внимания не удержать в душе иман — веру».

Слово 25: «Обучать детей хорошо, но для начала их надо обучать родному языку, грамоте и самым обыкновенным знаниям. <…> Работай, умножай свой скот, умножай знание и мастерство. Тому, чему сам научишься, обучай и своего сына. Расти знания. Главное - научиться русской науке. Наука, знание, достаток, искусство – всё это у русских. Для того чтобы избежать пороков и достичь добра, необходимо знать русский язык и русскую культуру. Русские видят мир. Если ты будешь знать их язык, то на мир откроются и твои глаза. <…> Если хочешь, чтобы сын твой стал человеком, учи его и сделаешь тем благо ему и своему народу».

Слово 32: «… Изучая науки, ставь перед собой ясные и благородные цели, не стремись приобрести знания для того, чтобы иметь возможность спорить с другими. В разумных пределах споры помогают обрести твердость в убеждениях, но чрезмерное увлечение ими только портит человека. <…> Тот, кто сбивает с праведного пути сотни людей, не стоит мизинца того, кто возвратил на путь истины хотя бы одного человека!

… Если ты добился истины, не отступай от неё даже под страхом смерти. Если твои знания не способны убедить тебя, не думай, что кто-то другой оценит их. Если ты сам не ценишь своих знаний, как ждать признания других?

… Сосуд, хранящий ум и знания — характер человека. Воспитывай свой характер! Предавшись зависти, легкодумию, то и дело попадая под влияние чужих речей и сиюминутных увлечений, можешь утратить твёрдость характера. Не будет пользы от учения, если нет надежного хранилища для знаний.

Чтобы достигнуть намеченной цели и быть верным своему долгу, в характере человека должны быть постоянство, решимость, сильная воля, способные сберечь трезвость рассудка и чистоту совести. Всё должно служить делу разума и чести».

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