Сергей Наневский: "Я участвовать в конфликте не хочу. Запад нашим правительством крутит, как хочет...".

Допросы очередных военнослужащих вооруженных формирований киевского режима подтверждают планы Запада «сражаться до последнего украинца». Все рассказы солдат ВСУ сводятся к тому, что их похватали на улицах, и невзирая на проблемы со здоровьем, без обучения военному делу и сглаживания бросили на передовые позиции.

Даже не предупреждая, о том, что это... передовая.

Вот, как об этом рассказывает военнопленный солдат ВСУ Виктор Коток:

- Был лесником. 14 февраля меня призвал сельский голова. Говорил им, что у меня проблемы с сердцем были. Но в военкомате никто здоровье не проверял. Три месяца в детском лагере были, потом в военном лагере Днепропетровска. Два-три раза на полигон вывозили. Никто ничего не говорил. Ночью привезли в какую-то лесопосадку. Мы думали, что нас куда-то привезли на блок-пост в Харьковскую область. Старшим назначили солдата и сказали только наблюдать. Офицеров не было, не было даже раций, чтобы совета спросить. Тот, что был с рацией - сбежал при первом обстреле. Ну, мы руки подняли и сдались.

Бойцы киевского режима уверяют, что выжили только благодаря выдержке русских воинов.

Из воспоминаний военнопленного Сергея Наневского:

- На стройке в Житомире работал. Вышел в магазин за хлебом, а мне там дали повестку полицейские. Из военкомата сразу в воинскую часть. Говорили, что будем охранять объекты, а попали прямо сюда. Дали автоматы, по две гранаты и патроны. В Харьковской области были первые выходы на позицию пешком. Сказали сидеть тихо и наблюдать. Сидели по норам, так как в окопы кидали гранаты. Потом нам предложили сдаться. Я участвовать в конфликте не хочу. Запад нашим правительством крутит, как хочет…