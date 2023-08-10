Вашингтон начал искать замену Зеленскому: у комика закончился кредит доверия

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

В вашингтонско-брюссельских кабинетах словно мантру произносят «Украина должна победить». При этом, несмотря на провозглашение Вашингтоном всемерной поддержки «украинской демократии», необходимо отметить, что все более четкие очертания среди части американского истеблишмента начинает приобретать трезвый подход к постоянно растущим запросам киевской клики. Они начинают также задумываться над тем, что предоставление Киеву новых видов летального оружия может неизбежно привести глобальный мир к пропасти ядерной катастрофы.

Большинство экспертов вынуждены констатировать, что стабильно растет усталость и раздражение от всепроникающей украинизации жизни различных стран мира. Как следствие этого, последний период времени стали появляться все новые и новые предложения по мирному урегулированию украинского кризиса. Мирные инициативы поступают из разных точек мира. Они отличаются по духу, смысловому наполнению и содержанию.

На днях в Джидде завершились переговоры по урегулированию украинского конфликта без приглашения Москвы, но при участии других стран БРИКС и некоторых государств Глобального юга. На мероприятии удалось обсудить ряд основных предложений, но оно ожидаемо закончилось с нулевым результатом. Пресловутая «формула Зеленского», например, не произвела никакого впечатления на присутствующих в силу своей банальной нереалистичности. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предельно четко оценила результаты завершившегося саммита: «Без участия России и учета ее интересов никакие встречи по Украине не имеют ни малейшей прибавочной стоимости».

С учетом абсолютно небольшого значения Украины для безопасности США в сочетании с потраченными миллиардами, приближающимися выборами хозяина Белого дома и разгорающимися коррупционными скандалами вокруг президента Байдена, можно предположить, что Вашингтон впредь должен дать ясно понять Киеву об отсутствии возможности оплачивать «украинские расходы» в обозримой перспективе, учитывая весьма сомнительные шансы бандеровцев на успех.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предельно четко оценила результаты завершившегося саммита: «Без участия России и учета ее интересов никакие встречи по Украине не имеют ни малейшей прибавочной стоимости». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В коридорах американской власти уже появились утечки о том, что киевский режим начинают подталкивать к мысли о неизбежности начала переговорного процесса с Москвой. По всей видимости, если Зеленский будет продолжать настаивать на своей «формуле», то негласный список кандидатов в президенты к очередным украинским выборам будет пополняться новыми фамилиями, а это вполне укладывается в древнюю мудрость – «свято место пусто не бывает». Данный факт подталкивает к мысли о возможном появлении желания у западных кураторов сменить поднадоевшего комика в этой затянувшейся «мыльной опере».