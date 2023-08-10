В Китае фанаты Витаса похитили восковую фигуру русского певца из музея

Певец Витас. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известно, что в Китае «певца с жабрами» Витаса (Виталия Грачева) ценят и любят гораздо больше, чем в России. Если у нас в последнее время имя артиста ассоциируется в основном с дебошами, то в Поднебесной исполнителя «Оперы» до сих пор носят на руках. И иногда даже уносят домой.

Так вышло с довольно высокой восковой статуей артиста в Харбине, которую попросту...выкрали из музея, где была намечена встреча с фанатами (таких в Поднебесной установлено более полутысячи!). Это можно было бы принять за пиар-акцию в преддверии гастролей, но менеджмент Витаса сам остался обескуражен происшествием. Ведь мероприятие по сути сорвалось.

— Мы ждем разъяснений от сотрудников музея, — объяснил директор артиста Сергей Пудовкин. — По предварительной информации, статую вынесли фанаты во время традиционной их встречи в этом музее (без Витаса). Обычно на это мероприятие приходит большое количество людей, и как можно было вынести большую восковую фигуру из помещения незаметно — непонятно. Но факт остается фактом. Разбираемся. Ищем.

На ближайшее время в Китае у Витаса запланирован осенний гастрольный тур по стадионам — всего 27 концертов (16 шоу были назначены дополнительно после аншлагов).