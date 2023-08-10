Выпускник академии тульского «Арсенала» и участник «Евровидения» Алексей Воробьев стал футболистом сборной России

Фото: НТВ

Как известно, голосистый Алексей Воробьев хотел быть футболистом — он окончил спортивную школу «Арсенала» родной Туле и запросто мог бы сейчас забивать голы «Зениту», если бы не предпочел сцену. Однако бывших футболистов не бывает, и поэтому Алексей не только сам поигрывает в мяч, но и с радостью соглашается на роли в спортивных проектах.

Так вышло с драмой «Больше, чем спорт» (НТВ), съемки которой только-только стартовали в Москве. Воробьев получил в картине роль одного из футболистов, по сути завершивших карьеру. Неудачника и сбитого летчика, которому достается второй шанс.

Если сборной России по футболу перекрыли кислород в реальности, то мы сможем хоятя бы в кино взять реванш. По сюжету новой картины команду Англии дисквалифицируют с Чемпионата Европы за беспорядки, организованные фанатами. Кто же сыграет вместо родоначальников футбола? Конечно, мы! Только вот есть небольшая проблема...команды как таковой не существует (практически реализм), и РФС предстоит собрать коллектив и «сыграть» его буквально за две недели.

Фото: НТВ

Амбициозную задачу берет на себя главный тренер Сорокин (Иван Охлобыстин). Именно он, в лучших традициях американских спортивных драм, начинает собирать из поломанных и забытых игроков дрим-тим. В команду входят уголовники Матвеев и Санаев (намек на Кокорина и Мамаева?) в исполнении Ивана Алексеева и Игоря Сильченко, защитник Бушагов, что скандально разводится с женой (Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова?), в исполнении Кирилла Дыцевича, дерзкий нападающий Кизяков (Василий Коковин) и некогда звезда большого футбола Иванов — его и сыграет Алексей Воробьев.

Фото: НТВ

— Несмотря на то, что я много лет занимался футболом профессионально, это первый фильм в моей актерской карьере, где играю футболиста, — подчеркивает артист. — Играть спортсмена в кино всегда ответственно, и особенно капитана сборной России. К счастью, у меня есть опыт ношения капитанской повязки на футбольном поле, — подростком я два сезона был капитаном команды, и хоть это и было давно, почти в другой жизни, навык быть человеком, который должен вести за собой команду в самые ответственные моменты, у меня сохранился, и сейчас это очень пригождается.

Фото: НТВ

В отличие от коллег-дебоширов у Иванова реальные проблемы: тяжело больна дочь Даша (Адель Гудаускас). И только победы отца как ни странно вселяют жизнь и силы в маленькую девочку — она буквально на глазах оживает. Таким образом от успеха команды лузеров напрямую зависит, будет дочь Иванова жить или нет. Спойлер: конечно, сбитые летчики превратятся в непобедимых штурмовиков!

— В основу фильма «Больше, чем футбол» легла реальная история сборной Дании по футболу 1992 года, когда она не вышла на чемпионат Европы, — поясняет режиссер проекта Виктор Демент, похожий на Станислава Черчесова с волосами. — После того, как американцы начали бомбить Югославию, национальную сборную страны дисквалифицировали, а вместо нее на ЧЕ пригласили Данию. Занявший пост главного тренера Рихард Меллер-Нильсен собрал команду, которая в итоге стала победителем того чемпионата. У лидера сборной Кима Вильфорта, забившего решающий гол в ворота немцев в финале чемпионата, тяжело болела семилетняя дочь Лин. Эта история сильно повлияла на меня, и я понял, что она не так просто мне попалась.

Фото: НТВ

Футбольным консультантом проекта выступил Владимир Сергеевич Белоусов — бывший игрок и тренер московского «Торпедо», много тренировал за границей, в Алжире и Марокко. Съемки будут проходить на стадионах московских «Локомотива» и «Динамо» («ВТБ Арену» при помощи компьютерной графики превратят в знаменитый Стад-де-Франс).