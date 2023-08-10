Килюшик признал свою вину и раскаялся в содеянном

Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора украинскому военнослужащему Анатолию Килюшику. За убийство мирного жителя в ходе вооруженного конфликта он получил сегодня 25 лет колонии строго режима.

«В апреле 2022 года Килюшик, являясь командиром 1-го отделения 1-го взвода 3-й роты 2-го батальона полка «Азов*» (организация запрещена в РФ), находился на боевой позиции, оборудованной в одном из домов города Мариуполя. Килюшик получил приказ от вышестоящего командира совершить убийство доставленного мирного жителя, который доставлял жителями Мариуполя гуманитарную помощь. Сопроводив потерпевшего к подъезду жилого дома по проспекту Нахимова, Килюшик несколько раз выстрелил в него из пистолета-пулемета», — говорится в материалах уголовного дела.

Тело убитого волонтера местные жители обнаружили с завязанными за спину руками и повязкой на глазах.

Как пояснил Килюшик на следствии, мотивом убийства явились предположения командования, в том, что задержанный житель Мариуполя поддерживает пророссийские взгляды. В ходе предварительного следствия Килюшик признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Судом удовлетворены иски потерпевшей стороны на сумму 20 миллионов рублей.

Сегодня в судах ЛНР также рассматриваются десятки других уголовных дел на украинских военнослужащих, которые дали следствию признательные показания в убийствах и пытках, которые совершали по приказу командования вооруженных формирований киевского режима.

Среди погибших от рук украинских националистов оказалась даже 76-летняя жительница Рубежного, которая проявила неосторожность высказаться негативно в адрес украинских военнослужащих на заправочной станции, куда она отправилась купить воды.

Услышав ее слова, проходящий мимо 34-летний солдат 111-ой отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Юрий Кулинич зашел за здание соседнего дома и бросил бабушке под ноги гранату Ф-1.

Судьба Кулинича также в руках правосудия.

*запрещен в РФ и признан террористической организацией