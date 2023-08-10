Форум «Цифровая эволюция-2023» в Калужской области собрал рекордное число IT-специалистов

Участников форума приветствовал глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Фото: пресс-служба правительства Калужской области.

В Калуге 10 августа открылся ежегодный Всероссийский форум «Цифровая эволюция». Мероприятие, организованное Минцифры России, правительством Калужской области и АНО «Лаборатория Цифровой Трансформации», проходит на площадке индустриального парка «Грабцево». В этом году форум стал масштабнее и собрал рекордное число IT-специалистов: на него приехали более 700 экспертов из всех регионов России. Впервые к нему присоединились участники из новых регионов - Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Главная цель двухдневного мероприятия – объединить ведущих российских специалистов в работе над созданием отраслевых решений в различных сферах (строительство, ЖКХ, сельское хозяйство, социальные услуги и т. д.) для платформы «ГосТех». Электронная площадка позволяет создавать государственные цифровые сервисы и информационные системы, повышая эффективность госуправления и доступность онлайн-услуг. В форуме приняли участие глава Минцифры РФ Максут Шадаев, губернатор Калужской области Владислав Шапша, председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

Обращаясь к гостям форума, зампред председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в своем приветственном послании подчеркнул: в этом году форум затрагивает важнейшую тему – цифровизацию государственных услуг.

«Напомню, что в соответствии с указом президента уже в этом году начат процесс перехода на полностью отечественную мультитенантную платформу «ГосТех» информационных систем федеральных органов власти. А со следующего года переход на платформу станет обязательным для регионов, что позволит обеспечить беспрецедентный уровень защиты государственной информационной инфраструктуры, а также оптимизировать сроки и затраты на создание и развитие информационных систем», - сообщил Дмитрий Чернышенко.

Форум в Калужской области, организованный на площадке индустриального парка «Грабцево», собрал рекордное число экспертов. Фото: пресс-служба правительства Калужской области.

Министр Максут Шадаев отметил удачный выбор площадки для форума, к которому с каждым годом присоединяется все больше участников.

«Сегодня в группах очень важно обсудить и подготовить некоторое видение цифровых решений. Куда нам нужно развиваться, чтобы работа регионов стала еще эффективнее в интересах граждан и бизнеса. Очень хочется, чтобы мы использовали форум для формирования новой стратегии цифровизации регионов на следующий период», – дал поручение глава Минцифры.

Губернатор Владислав Шапша напомнил, что государство и отдельные регионы в современных реалиях уделяют большое значение безопасности, которая обеспечивается современными цифровыми технологиями. В то же время одна из основных задач властей всех уровней – совершенствовать государственные услуги, делать их более удобными и доступными для населения.

«Сегодня мы будем говорить о мирных вещах, государственных услугах, платформе «ГосТех» и современных сервисах, которые делают нашу жизнь лучше, комфортнее, и уже привычны для нас, и нужны нам. Все-таки цифра - это про мир, будущее нашей великой страны», – отметил Владислав Шапша.