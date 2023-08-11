Московские строители приняли участие в совещании под руководством Владимира Путина

Совещание по вопросам развития строительной отрасли. Фото: Пресс-служба Кремля

Московские строители приняли участие в совещании по вопросам развития строительной отрасли, которое провел президент Владимир Путин. Главными темами встречи в Кремле стали новые проекты, реализующиеся сегодня в российских регионах. О них главе государства рассказали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, помощник президента РФ Максим Орешкин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин и руководители крупнейших строительных компаний страны.

Открывая совещание, президент отметил: строительная отрасль в России демонстрирует хорошие показатели и стабильный рост.

«Таких объемов в стране не было со времен Советского Союза. Стройка дает 5% ВВП страны. В прошлом году – почти 103 млн квадратных метров. В этом обещают новые рекорды. С помощью льготных ипотечных кредитов за семь месяцев текущего года примерно 400 тысяч семей улучшили свои жилищные условия. Так что ваша отрасль имеет чрезвычайно важное значение и для экономики страны, и для социальной сферы. Одна из важнейших задач любой семьи – обеспечить себе достойные жилищные условия, а задача государства – сделать все для того, чтобы эти цели достигались», - заявил Владимир Путин.

Руководитель группы компаний «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков рассказал главе государства о новых проектах, которые реализуются в столице и в других городах России. Компания специализируется на строительстве жилых микрорайонов. Новые многоэтажки возводятся в Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

В рамках пилотного проекта по инфраструктурным облигациям компания в 2022 году ввела в эксплуатацию первый проект. Сейчас по программе инфраструктурных облигаций строители возводят несколько жилых микрорайонов. Кроме того, в рамках программы комплексного развития территорий «Страна Девелопмент» расселяет людей из аварийного и ветхого жилья.

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