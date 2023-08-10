На ВДНХ началась большая стройка. Готовятся к проведению выставки-форума «Россия»

Свои экспозиции на выставке представят все субъекты Российской Федерации, а также частные корпорации и общественные организации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выставка займет огромную территорию площадью более 250 тысяч квадратных метров, на которой поместилась бы половина Ватикана. К участвующим в выставке 70 зданиям и сооружениям ВДНХ будут дополнительно построены временные павильоны.

Свои экспозиции на выставке представят все субъекты Российской Федерации, а также частные корпорации и общественные организации. Посетители смогут встретиться с известными актёрами, спортсменами и предпринимателями, полетать на макетах самолёта и ракеты, побывать внутри батискафа, попробовать блюда разных регионов страны и потрогать мамонтенка.

На территории будут проложены тематические маршруты: «Искусство», «Технологии», «Профессии» и другие. Пройдут культурные и образовательные мероприятия. А также квесты, спектакли и викторины для детей.

В выставке будут задействованы Центр «Космонавтика и авиация», Музей славянской письменности «Слово», Робостанция, Биологический музей, Музей БИОТЕХ, Павильон «Россия – моя история», Музей кино, Павильон «Умный город», Центр национальных конных традиций и другие.