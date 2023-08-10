Разлад и анархия воцарились в Киеве: власти Украины не могут договориться между собой

Глава МИД Дмитро Кулеба уже начал петь немного иные "песни", нежели раньше. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полный разлад и неразбериха в Киеве доказывают тот факт, что в нынешней Незалежной нет ни четкой иерархии, ни структуры государственного управления. Каждый тянет в свою сторону все, что может стянуть, и несет все, что может унести. Это что касается хозяйственной составляющей. Но точно такие же разлад и анархия царят и в сфере государственной политики.

- Единственным актом, подписанным государством-агрессором, и интересным для Украины является акт о капитуляции России. Вооруженные силы Украины сейчас работают над его оформлением, - заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко в ответ на множество публикаций в западной прессе о необходимости объявить хотя бы перемирие и начать переговоры между Россией и Украиной. В отличие от экспертов со стороны, Свириденко настроена решительно и по-боевому. И ей глубоко наплевать на то обстоятельство, что Зеленский оставил право на комментарии по международным отношениям и военным вопросам только за собой, министром обороны и главой МИД Незалежной.

И она такая в высших эшелонах власти не одна такая воинственная.

- В конце концов придется служить почти всем украинцам. Придётся мобилизовать ещё сотни тысяч людей, — глава украинского военного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут и объяснил, почему именно это потребуется. - Это сейчас тотальная проблема — люди, которые год-полтора в окопах физиологически требуют восстановления. А чтобы это сделать, их нужно кем-то заменить.

Что характерно, ни Чмута, ни Свириденко никто в окопах не видел ни разу, даже в тылу, не то что на "нуле".

А вот глава МИД Дмитро Кулеба уже начал петь немного иные "песни", нежели раньше. В частности, Он вдруг перестал отрицать возможность заключения мира по варианту "корейского сценария" с участием третьей стороны в качестве посредника. Правда, выдвинул предварительное условие. Даже целых два.

- Мы можем вести переговоры с Россией после вывода их войск с наших земель, но не с Путиным. Эта цель может быть достигнута с помощью смеси войны и дипломатии. Наши генералы занимаются первым, их задача подтолкнуть русских к отступлению и пониманию, что лучше говорить, чем драться, - размечтался Кулеба. - Я забочусь о дипломатии и диалоге, когда это возможно.

- С Путиным, Украина больше не готова ни о чем говорить, но возможно посредничество третьей стороны при условии, что русские готовы уйти, - уточнил Кулеба в интервью итальянской Corriere della Sera. - Нам ясно, что мы никогда не сможем увидеть Путина и Зеленского за одним столом.

Впрочем, тут же он даже сделал оговорку, что не так уж жестко готов настаивать на предварительном выводе российских войск, а при определенных условиях можно начать переговоры и до вывода войск.

- Это зависит от обстоятельств. Мы не верим русским на слово, ни один здравомыслящий человек не поверит. Перед выводом мы хотели бы быть уверены, что это серьезно, а не обман, чтобы затем вернуться и снова напасть. Я понимаю эти вопросы и их логику, но не могу дать однозначных ответов, потому что их не существует, на карту поставлены жизни миллионов людей, - привычно солгал он, "забыв", конечно же, упомянуть, что до сих пор именно Украина все время обманывала российскую сторону, в чем неоднократно признавалась с нескрываемом чувством гордости за собственную хитрость. И что именно так произошло и с Минскими соглашениями, и со Стамбульскими договоренностями, и в десятках других случаев.

Понятно, что никакие такие переговоры, которые начали видеть в Киеве, в принципе, невозможны. Москва давно озвучила свои цели в ходе СВО, и от них не отказывалась и отказываться не собирается. Но украинской верхушке не мешало бы для начала хотя бы между собой договориться о точке отсчета. А то одни начали вслед за Западом повторять про переговоры, а другие по-прежнему готовы воевать "до последнего украинца".

И, да, насчет за одним столом Дмитро сильно ошибся. Зеленскому (или кто там будет вместо него) придется сесть за общий стол с представителем России, когда он будет ставить роспись под актом о безоговорочной капитуляции Украины. А уж Путин ли будет принимать ее или уполномоченный им другой представитель России – это уже вопрос второго порядка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский произнес самую глупую речь в своей жизни

Чтобы журналисты запомнили его гениальную "военную мудрость", ему пришлось повторить несколько раз (подробности)