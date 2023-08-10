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Политика10 августа 2023 15:53

Разлад и анархия воцарились в Киеве: власти Украины не могут договориться между собой

Одни вслед за Западом повторяют про переговоры, а другие по-прежнему готовы "воевать до последнего украинца"
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Глава МИД Дмитро Кулеба уже начал петь немного иные "песни", нежели раньше.

Глава МИД Дмитро Кулеба уже начал петь немного иные "песни", нежели раньше.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полный разлад и неразбериха в Киеве доказывают тот факт, что в нынешней Незалежной нет ни четкой иерархии, ни структуры государственного управления. Каждый тянет в свою сторону все, что может стянуть, и несет все, что может унести. Это что касается хозяйственной составляющей. Но точно такие же разлад и анархия царят и в сфере государственной политики.

- Единственным актом, подписанным государством-агрессором, и интересным для Украины является акт о капитуляции России. Вооруженные силы Украины сейчас работают над его оформлением, - заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко в ответ на множество публикаций в западной прессе о необходимости объявить хотя бы перемирие и начать переговоры между Россией и Украиной. В отличие от экспертов со стороны, Свириденко настроена решительно и по-боевому. И ей глубоко наплевать на то обстоятельство, что Зеленский оставил право на комментарии по международным отношениям и военным вопросам только за собой, министром обороны и главой МИД Незалежной.

И она такая в высших эшелонах власти не одна такая воинственная.

- В конце концов придется служить почти всем украинцам. Придётся мобилизовать ещё сотни тысяч людей, — глава украинского военного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут и объяснил, почему именно это потребуется. - Это сейчас тотальная проблема — люди, которые год-полтора в окопах физиологически требуют восстановления. А чтобы это сделать, их нужно кем-то заменить.

Что характерно, ни Чмута, ни Свириденко никто в окопах не видел ни разу, даже в тылу, не то что на "нуле".

А вот глава МИД Дмитро Кулеба уже начал петь немного иные "песни", нежели раньше. В частности, Он вдруг перестал отрицать возможность заключения мира по варианту "корейского сценария" с участием третьей стороны в качестве посредника. Правда, выдвинул предварительное условие. Даже целых два.

- Мы можем вести переговоры с Россией после вывода их войск с наших земель, но не с Путиным. Эта цель может быть достигнута с помощью смеси войны и дипломатии. Наши генералы занимаются первым, их задача подтолкнуть русских к отступлению и пониманию, что лучше говорить, чем драться, - размечтался Кулеба. - Я забочусь о дипломатии и диалоге, когда это возможно.

- С Путиным, Украина больше не готова ни о чем говорить, но возможно посредничество третьей стороны при условии, что русские готовы уйти, - уточнил Кулеба в интервью итальянской Corriere della Sera. - Нам ясно, что мы никогда не сможем увидеть Путина и Зеленского за одним столом.

Впрочем, тут же он даже сделал оговорку, что не так уж жестко готов настаивать на предварительном выводе российских войск, а при определенных условиях можно начать переговоры и до вывода войск.

- Это зависит от обстоятельств. Мы не верим русским на слово, ни один здравомыслящий человек не поверит. Перед выводом мы хотели бы быть уверены, что это серьезно, а не обман, чтобы затем вернуться и снова напасть. Я понимаю эти вопросы и их логику, но не могу дать однозначных ответов, потому что их не существует, на карту поставлены жизни миллионов людей, - привычно солгал он, "забыв", конечно же, упомянуть, что до сих пор именно Украина все время обманывала российскую сторону, в чем неоднократно признавалась с нескрываемом чувством гордости за собственную хитрость. И что именно так произошло и с Минскими соглашениями, и со Стамбульскими договоренностями, и в десятках других случаев.

Понятно, что никакие такие переговоры, которые начали видеть в Киеве, в принципе, невозможны. Москва давно озвучила свои цели в ходе СВО, и от них не отказывалась и отказываться не собирается. Но украинской верхушке не мешало бы для начала хотя бы между собой договориться о точке отсчета. А то одни начали вслед за Западом повторять про переговоры, а другие по-прежнему готовы воевать "до последнего украинца".

И, да, насчет за одним столом Дмитро сильно ошибся. Зеленскому (или кто там будет вместо него) придется сесть за общий стол с представителем России, когда он будет ставить роспись под актом о безоговорочной капитуляции Украины. А уж Путин ли будет принимать ее или уполномоченный им другой представитель России – это уже вопрос второго порядка.

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