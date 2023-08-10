Цифровая валюта обошла санкции: о чем говорили Путин и глава ВТБ Костин

Президент предупредил, что проблем и вопросов в работе ОСК много, но структура работающая и «набирающая темп» Фото: REUTERS

- Андрей Леонидович, - Владимир Путин начал встречу «с организационного вопроса». - Правительство проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Президент предупредил, что проблем и вопросов в работе ОСК много, но структура работающая и «набирающая темп». Он попросил особое внимание уделить финансовому оздоровлению компании.

- Достаточно неожиданно, - признался в ответ Костин, но пообещал, что с задачей они справятся. - Задач стоит много, но все они решабельные.

Главным же вопросом встречи стали внешнеторговые операции и переход на национальные валюты со странами-партнерами. Дело в том, что ВТБ - один из тех банков, через которые крупные российские корпорации проводят контракты со своими зарубежными партнерами.

- Последние месяцы наблюдается очень активное развитие двусторонних расчётов (в национальных валютах, - ред.) - рассказал Костин. - Китай, Индия, Индонезия, арабские страны, африканские начинают рассчитываться между собой в национальных валютах, создают новую инфраструктуру.

Собственно, эта инфраструктура - это и есть камень преткновения во взаимных расчетах. По словам главы ВТБ, на замену SWIFT приходят системы, которые заменяют его. Но эти системы создаются самостоятельно разными странами. И сегодня одна из задач - их совместить.

Кроме того, наши специалисты продвигают идею создания расчётно-депозитарного хаба. Раньше такой хаб был в Европе - Euroclear. Но после начала санкций против в России он заморозил огромные средства (в том числе российских граждан). Но сегодня уже есть договоренность со странами персидского залива, которые готовы у себя размещать такие хабы с тем.

Большие надежды еще и на цифровые технологии, признался Костин. 13 банков участвуют в запуске цифрового рубля. Уже существует цифровой юань. Вот именно на этой базе может быть сделан большой шаг в продвижении двусторонних расчётов между Россией и Китаем. Не отстают и другие страны - там разрабатываются такие же цифровые системы.

- У нас есть сеть, вы знаете, в Шанхае и в Дели есть банк, и мы, конечно, очень активно работаем с государствами Персидского залива, – объяснил Костин.