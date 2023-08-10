Украина погружается в хаос и затягивает в него союзников

Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут уже пообещал, что воевать придется всем украинцам

Если происходящее на Украине и вокруг нее попытаться представить в виде какого-то произведения живописи, то это будут не классическая живопись, не импрессионисты, а какое-то произведение абстракционистов – лишенные системы и структуры пятна, ломаные линии, тут рисуем, тут не рисуем, а "тут рыбу заворачивали".

Украинские военкомы гребут всех подряд по всей Незалежной.

Городок Новый Буг в Николаевской области остался без водопровода, потому что всех коммунальщиков мобилизовали в ВСУ, и некому поддерживать центральное водоснабжение в рабочем состоянии.

В Одесской области военкомы мобилизовали инвалида детства Борьку, страдавшего эпилепсией. В первую же ночь из-за случившегося эпилептического припадка инвалид умер, так и не доехав до своей части, где ему должна были дать автомат.

В Киеве с необычайным успехом прошла лекция-семинар "Как на законных основаниях избежать мобилизации". Пришедших на лекцию молодых людей пачками принимали сотрудники военкомата, раздавали в зале повестки и отправляли в военкоматы для мобилизации.

Мобилизованных везут в часть без оружия, зато у сопровождающего их в автобусе военкоматчика, сидящего отдельно от них, всегда при себе автомат на боевом взводе. А вдруг?...

А что еще прикажите им делать, если на линии фронта ВСУ несут гигантские потери, которые надо чем-то замещать. В одной из элитных бригад, подготовленных по стандартам НАТО для прорыва российской обороны, 1704 человека безвозвратных потерь (60% списочного личного состава), а до линии обороны бригада так и не дошла.

А руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут уже пообещал, что воевать придется всем украинцам.

- Нам, рано или поздно, придется провести ротацию бойцов, которые уже давно находятся на передовой, - рассказал Тарас. - Тот уровень потерь, который есть, он "выбивает" людей. По ранениям, по здоровью. И это сейчас тотальная проблема: люди, которые год-полтора в окопах на передовой, физиологически нуждаются в восстановлении. А, чтобы это сделать, их нужно кем-то в этих окопах заменить. А это- сотни тысяч людей, которых придется мобилизовать. В придачу к тем, кто есть, потому что они не вечные. А это значит, что из нас троих кого-то точно заберут. А потом второго, потом третьего. Воевать придется всем.

А воевать, говорят, нечем. Сдавшиеся в плен украинцы чуть ли не хором рассказывают, что дали древний "калаш" с двумя рожками патронов и послали на штурм. Врут, конечно, но американцам обидно. А может и не врут. Украинцы дешевле поставленной им с Запада военной техники. Но американцам все равно обидно.

Отставной адмирал ВМС США, координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби выступил с заявлением, что США не виноваты в медленных темпах "контрнаступа" ВСУ, и Киев получил все, что просил.

- В месяцы, предшествовавшие контрнаступлению, мы выполнили все заявки из украинского "списка покупок". Все, что, как они говорили, им было нужно для контрнаступления, они получили, - заявил он в интервью CNN и намекнул, что из-за тупика, в котором оказались ВСУ в ходе наступления, в Штатах все громче становятся голоса, вопрошающие о необходимости оказания военной помощи Киеву вообще.

Но ему возражает президент Польши Анджей Дуда.

- У Украины недостаточно оружия, чтобы изменить баланс в войне и одержать верх. И мы знаем это, потому что сейчас они не в состоянии провести решительное контрнаступление против российских войск. Короче говоря, им нужна дополнительная помощь, - объяснил он ситуацию в интервью газете The Washington Post. Эх, Дуда, Дуда, ты-то хоть понял, что глава МИД Незалежной Кулеба пообещал, что украинско-польская дружба прекратится в тот день, когда наступит мир. Потому что Украина сразу после этого станет "жестко конкурировать" с Польшей. И покажет Варшаве, где раки зимуют с польскими панами.

Услышав, что у Киева не хватает оружия, Минобороны Эстонии объявило, что оно отправит ВСУ 150 … пистолетов с парой запасных обойм. Непонятно, пара обойм на все 150 пистолетов или на каждый из них. Но пистолеты – это то, что необходимо ВСУ-кам против танков, беспилотников и российских вертолетов. Поблагодарил ли министр обороны Украины экс-адвокат Резников за столь щедрый дар?

Немецкий концерн "Рейнметалл" выкупил 50 танков "Леопард-1", сданных в металлолом армией Бельгии, и надеется собрать из них 30 более-менее боеспособных машин для отправки их на Украину. Пистолеты из Эстонии на этом фоне кажутся уже не настолько бесполезными.

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС не может дать Украине гарантии безопасности: "Мы не организация безопасности, поэтому обсуждения о гарантиях безопасности — это обсуждения для НАТО и для отдельных стран, но не для Евросоюза как организации".

Петера тут же услышали в Риге, и Латвия дала Украине гарантии безопасности. Наверное, в Киеве вздохнули после этого с облегчением. Еще бы, целая Латвия! Смелые люди!

Эстония не стала давать дополнительных гарантий безопасности, Эстония пообещала прислать Зеленскому 150 пистолетов. Ну да, мы это уже слышали. Хотя, зачем Зеленскому 150 пистолетов? Ему хватит одного пистолета с одним патроном в магазине. Если сам не сможет, то дать второй пистолет охраннику Зеленского с двумя патронами. Второй – для контрольного выстрела.

Настоящая какофония. Не в смысле звука. И все это на протяжении буквально одного-двух дней… Чем дальше в лес, тем больше пятен на этом полотне неизвестного абстракциониста, который и все пятна, и все линии рисуют кровью.