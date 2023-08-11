Западная группировка войск на Купянском направлении отразила семь контратак ВСУ Фото: Александр КОЦ

На Донецком направлении отбили 17 атак, на Купянском — 7

Западная группировка войск на Купянском направлении отразила семь контратак ВСУ, которые потеряли 55 бойцов, две бронемашины, три автомобиля, амприканские САУ М109 Paladin и артсистему М777. Южная группировка войск на Донецком направлении отбила 17(!) атак штурмовых групп ВСУ, и противник потерял до трех рот убитыми и ранеными, две бронемашины, три автомобиля, две польские САУ Krab и САУ «Акация», артсистему М777 и две гаубицы Д-20. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесла противнику такой урон: до 60 бойцов, три бронемашины, гаубица «Мста-Б» и САУ «Акация». Группировка «Восток» на Южно-Донецком направлении отбила два наскока штурмовых групп ВСУ, враг потерял полторы роты, две бронемашины, САУ «Гиацинт-С» и гаубицы «Мста-Б» и Д-20. На Запорожском направлении уничтожено до 125 наицоналистов, танк, две бронемашины, два автомобиля, три гаубицы «Мста-Б» и орудия Д-20 и Д-30. Силы ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», сбили 38 украинских БПЛА.

На Херсонщине продолжают зачищать днепровские острова

Войска группировки «Днепр» за сутки уничтожили две лодки и гаубицу Д-30 ВСУ с боекомплектом в островной зоне Херсонской области. В экстренных службах заявили, что на Херсонском направлении российские силы также уничтожили гаубицу «Мста-Б» с боекомплектом, место дислокации украинских войск с четырьмя машинами, 120-мм миномет, расчет и боекомплект к нему. На Каховском направлении нивелировали «Гвоздику» и опорный пункт ВСУ. Редкая ДРГ доплывет до середины Днепра

По данным Пушилина, кассетными боеприпасами бьют по Донбассу все чаще

Денис Пушилин, главы ДНР, сообщил, что ВСУ все чаще используют при обстрелах кассетные боеприпасы. Руководитель республики в эфире Соловьев. Live заявил: «В последние дни обстрелы, помимо Донецка, Горловки, Ясиноватой, Макеевки пришлись и по Шахтерску, городу в тылу». Пушилин подчеркнул, что при украинской артиллерийской атаке Петровского района Донецка кассетными боеприпасами погибла 4-летняя девочка, а ночью погиб мужчина в Горловке. Ранее применение ВСУ кассетных боеприпасов было отмечено в поселке Горьковский в Грайворонском районе, там погиб местный житель. И в это же время Киев шлет Пентагону отчет, что американские кассетные снаряды применяются лишь по военным объектам. Что не режет глаза — все божья роса.

ВСУ пытались атаковать Крымский аэродром и Севастополь

Украинские дроны пытались попытались атаковать крымский аэродром в Новофедоровке. Российские системы ПВО сбили БПЛА около 5 утра 10 августа. Массовая атака дронов отражена и в районе Севастополя. Его губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на 10 августа российский флот и силы ПВО отразили атаку дронов над морем на подлете к базе Черноморского флота. Девять беспилотников погасили наши системы РЭБ, а еще два украинских БПЛА сбила российские ПВО. Так трагикомик «уничтожает русский флот».

Кулеба фантазирует о «мирных переговорах»

Дмитрий Кулеба, глава самостийного МИДа сообщил, что на переговоры с Москвой Киев возможно вельможно согласится лишь при немедленном выводе войск ВС РФ со всех незалежных территорий и... при отсутствии на переговорах Путина. Выдающийся дипломат нашего времени сделал такое заявление в интервью итальянской газете Corriere della Sera. Кулеба провозгласил: « Наша цель может быть достигнута с помощью сочетания войны и дипломатии. Генералы нашей армии должны подтолкнуть силы русских к отступлению, в то время как МИД заботится о диалоге, когда это станет возможно. Но нам ясно, что мы никогда не увидим Путина и Зеленского за одним столом». Увидеть, может, и получится — когда шестой президент самостиной будет подписывать акт о капитуляции. Ему бы лишь доплыть до того берега...

Западных инструкторов тошнит от самостийных курсантов

Изобель Кошив, обозреватель Open Democracy, сообщает, что у западных инструкторов нет нужного опыта для подготовки украинских солдат. Самостийные бойцы все чаще жалуются на то, что западные инструкторы в принципе не понимают, с каким противником приходится иметь дело. Они плохо подготовлены к войне с Россией «из-за разницы между натовской и внутренней войсковой подготовкой». И в целом «учителя» НАТО могут предложить солдатам незалежной лишь базовый курс, поскольку западные инструкторы вообще «мало понимают специфику всей ситуации». Боец с позывным Голландец отметил, что натовские инструкторы приводят примеры из операций на Ближнем Востоке, но для подготовки к конфликту с Российской армией это подходит мало. Ну да ладно, ученого учить — только портить.

Трансгенедр-спикер ВСУ назвал шуткой признание русских нелюдями

Сара Эштон-Чирилло, трансгендер, назначенный (или назначенная) спикером ВСУ для западной аудитории, заявил(а), что его (ее) отказ считать русских людьми был просто шуткой. Эштон-Чирилло пожаловался(ась), что на него (нее) «набросились» из-за «шутки». Он (она )утверждает, что говорил (а ) не о «российских военных», а об их «картонных фигурах». Она обратилась к картонной фигуре, установленной рядом: «Вам есть что на это ответить?» «Нечего, ведь он картонный». Ну и чтобы западная аудитория совсем расслабилась, добавил (а): «А еще мне нравится с этими фигурами хулиганить». И смело опрокинула фигуру российского солдата. С такими отважными спикерами до победы рукой подать.

Украинские генералы подозревают Зеленского в немощи

Сергей Кривонос, генерал-майор ВСУ в отставке, признал, что Зеленский управлять страной не может, это привело к огромным потерям в войсках. Кривонос констатировал, что число убитых «идет на десятки тысяч», еще «десятки тысяч получили тяжелейшие ранения», а уехали из Украины «миллионы». Людей во власти генерал называет дилетантами, которые «не думают о фронте, занимаясь укладыванием асфальта и закупкой барабанов». По его словам, подготовка многих чиновников на Украине не отвечает занимаемым ими постам, это ведет к коррупции, и к недоверию со стороны населения. Кривонос пожаловался, что и «министр обороны не всегда понимает ситуацию, которая складывается на фронте». Главной ошибкой Киева генерал назвал недооценку армии России. Огромный секрет для маленькой компании.

О российских эшелонах сообщал в СБУ гнилой самарец

ФСБ задержала по подозрению в госизмене жителя Самарской области. Негодник отправлял украинским спецслужбам данные о движении российских воинских эшелонов. В Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что гражданин РФ инициировал переписку в интернет-мессенджере с представителем спецслужбы Украины. И по его заданию фотографировал воинские эшелоны на территории Самарской области и передавал снимки с комментариями о месте производства фотосъемки и количестве военной техники. Ему светит от 12 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы. Вагончик тронется - а срок останется.

Почему Microsoft гадит России ради Украины

Михаил Галузин, замглавы российского МИД, сообщил, что корпорация Microsoft поддерживает Украину и действует во вред России. В интервью ТАСС Галузин заявил:«Microsoft — одна из тех компаний, которые запятнали себя не только антироссийской риторикой, но и конкретными шагами во вред нашему государству». Корпорация, по даным замминистра, с начала СВО под предлогом укрепления киберобороны незалежной оказывает ей «разнообразную поддержку». Также Microsoft бездоказательно обвиняет Москву в компьютерных атаках на украинские ресурсы, но замалчивает факты украинских кибератак против российской критической инфраструктуры. На их двойной стандарт с болтом всегда найдется русский хакер с резьбой.