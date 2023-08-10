Юрий Скуратов: Александру Неустроеву, оскорбившему ребенка за шапку с буквой Z, может грозить срок. Условный

Юрий Скуратов Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг, 10 августа, Генеральная прокуратура России обнаружила нарушения при рассмотрении уголовного дела о хулиганстве - в отношении Александра Неустроева, который оскорбил мальчика в шапке с буквой Z в Екатеринбурге.

Эту новость мы обсудили с известным специалистом по российскому и международному праву Юрием Скуратовым.

…- Юрий Ильич, зная вас и давние традиции нашей прокуратуры, я был уверен, точнее, предполагал, что уголовное дело в отношении гражданина Неустроева, оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z таким диким способом, будет пересмотрено. И дело даже не в малой сумме штрафа - 7 тысяч. А - в принципе.

- Безусловно, Саша, ты прав - произошедшее на днях в Екатеринбурге имеет большое социально-политическое значение.

С учетом того, что у нас в стране, к сожалению, встречаются отдельные личности, которые вызывающим образом ведут себя по отношению к участникам спецоперации…

- В данном случае - к одному из символов СВО.

- Мы получаем сообщения из Забайкальского края, из других регионов, где также наблюдалась неадекватная реакция со стороны некоторых граждан.

И в данном случае екатеринбургский эпизод - в том же ряду.

Вроде бы это ЧП, с одной стороны, не такое уж как бы и крупное. А, с другой, - показатель настроения некоторых лиц, которые не только не воспринимают цели операции, ее значение… Но и - вообще, где-то в своих позициях, отрицают необходимость защиты Родины, чувство патриотизма вызывает у них такое негативное отношение.

Поэтому, я считаю, что Генеральная прокуратура дала принципиальную оценку этой ситуации…

- И не только!

…- Дала указание прокурору Свердловской области внести кассационное представление на это решение суда…

- И что же дальше?

- Думаю, что речь пойдет о более тяжком наказании и более тяжелой ответственности вот этого фигуранта.

- Ваши коллеги так быстро отреагировали на событие. Чем это объяснить?

- Да, меня такая оперативная реакция на событие тоже радует.

И она показывает, с одной стороны, и настроение правоохранительной системы, настрой ее на жесткое пресечение таких фактов. А, с другой, - выражает и общественное наше мнение, поддержку населением происходящих в стране событий.

Потому что - сколько было возмущения!

Вот так и нужно действовать, и дальше совместными усилиями - сформировать морально-политическую, нравственную поддержку того, чем наша армия занята и наше государство.

- Я понимаю, что дело не в сумме штрафа и даже не в сроках, а, вообще, сколько ему может «светить»? Неустроеву…

- Я считаю, что можно даже вести речь о более тяжких мерах ответственности - или исправительные работы, или штраф более крупный, или даже условное наказание.

Тут даже дело не столько в самой мере наказания, сколько - в отношении правоохранительных органов к этому факту.

Чтобы и впредь (если, не дай Бог, ещё раз подобное произойдёт. - А.Г.) не как рядовое событие это все рассматривалось, а - обязательно и только - в социально-политическом контексте.

То есть, учитывая современную ситуацию, здесь нужно проявить требовательность и строгость со стороны правоохранительного механизма и судебной власти.

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